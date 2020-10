iPhone 12 nên chuyển sang USB C nếu Apple muốn nhân danh môi trường

Dù cổng kết nối USB C đã trở thành tiêu chuẩn của ngành di động, Apple vẫn đi ngược lại số đông khi iPhone vẫn dùng cổng Lightning độc quyền.

Bao bì iPhone 12 nhỏ hơn do không còn củ sạc và tai nghe. Ảnh: Apple

Từ iPhone 12, khách hàng sẽ không còn được nhận củ sạc và tai nghe có dây khi mua iPhone mới. Apple cho biết họ làm điều này vì muốn bảo vệ môi trường. Không kèm phụ kiện miễn phí đồng nghĩa dùng ít nguyên vật liệu hơn, bao bì nhỏ hơn dẫn đến việc giao hàng hiệu quả hơn. Trong hộp chỉ còn iPhone và cáp chuyển đổi USB C – Lightning.

Với mỗi người dùng iPhone, đây là thay đổi tương đối nhỏ song khi xét đến việc Apple bán được khoảng 200 triệu iPhone hàng năm, nó lại là vấn đề lớn. Theo tạp chí Wired, mỗi năm, rác thải từ củ sạc của máy tính bảng, điện thoại… lên tới hàng chục ngàn tấn.

Tuy nhiên, Apple có thể bảo vệ môi trường triệt để hơn nữa bằng cách loại bỏ cổng Lightning độc quyền, thay bằng USB C. Như vậy, cáp Lightning – USB C sẽ trở thành cáp USB C – USB C, có thể sạc tất cả thiết bị điện tử. Hoặc, Apple nên loại bỏ dây cáp hoàn toàn và chỉ bán điện thoại.

USB C dù không hoàn hảo song lại là kết nối phổ thông trên toàn ngành. Tai nghe có dây, headset VR, tablet, laptop, phụ kiện laptop, máy chơi game console… đều dùng cổng USB C. Không chỉ có mặt ở mọi nơi, nó cũng có tác dụng không kém Lightning. Thực tế, Lightning được đánh giá đẹp hơn, tinh tế hơn nhưng lý do này có đủ để Apple duy trì nếu muốn bảo vệ môi trường như họ khẳng định?

Luận điểm chính của Apple khi bỏ củ sạc ra khỏi bao bì là tránh chồng chất phụ kiện mà nhiều người đã có. Trong phần trình bày, công ty ước tính thế giới đang dùng hơn 2 tỷ củ sạc của hãng và hàng tỷ củ sạc của bên thứ ba. Theo IDC, Apple chiếm 13,9% thị phần smartphone toàn cầu năm 2019, xuất xưởng gần 200 triệu điện thoại. Trong khi đó, các hãng còn lại xuất xưởng hơn 1 tỷ thiết bị, hầu hết đều dùng USB C. Nhiều người đã có mọi thứ họ cần để sạc, bao gồm củ sạc và cáp chuyển đổi. Đó là chưa kể họ cũng mua các thiết bị USB C khác như tai nghe, laptop, tablet. MacBook và iPad Pro gần đây cũng đã đổi sang USB C.

Những điều này chỉ ra nếu thực sự muốn, bạn hoàn toàn có thể bán smartphone USB C mà không cần phụ kiện sạc đi kèm. Đây là điều mà hãng điện thoại Fairphone đang làm. Khi mua Fairphone 3 Plus, bạn không có tai nghe, cáp sạc USB C lẫn củ sạc. Thay vào đó, hãng tặng tua-vít để bạn tự mở máy ra sửa.

Đầu năm nay, đáp lại yêu cầu của EU về một củ sạc chung cho tất cả smartphone, Apple tranh luận chuyển sang USB C thực tế còn có hại cho môi trường hơn vì sẽ biến hàng trăm triệu phụ kiện Lightning trở nên vô dụng, gây bất tiện cho người dùng. Song, dường như Apple đã quên trong quá khứ, công ty từng “vứt bỏ” dock iPod 30-pin và phụ kiện ban đầu của iPhone khi chuyển sang Lightning năm 2012. Thay vì để chúng biến thành rác, Apple và bên thứ ba lại bán cáp chuyển đổi 30-pin sang Lightning để kéo dài thời gian sử dụng. Họ có thể làm điều tương tự nếu chuyển từ Lightning sang USB C.

Du Lam (Theo The Verge)