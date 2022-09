iPhone 14 và 14 Plus ra mắt: Lần đầu tiên iPhone bản tiêu chuẩn dùng màn hình 6.7 inch

Apple vừa giới thiệu iPhone 14 và 14 Plus trong sự kiện “Far Out” diễn ra rạng sáng 8/9 với các tính năng mới như liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh, màn hình cỡ lớn.

iPhone 14 và 14 Plus chỉ là phiên bản nâng cấp nhỏ so với iPhone 13 của một năm trước. Thiết kế của bộ đôi không có nhiều thay đổi và vẫn dùng chip A15 Bionic. Năm nay, Apple khai tử phiên bản Mini do doanh số thấp hơn dự kiến. Điểm đặc biệt nhất là tất cả iPhone 14 bán ra tại Mỹ sẽ không còn khay SIM vật lý mà chỉ dùng eSIM.

iPhone 14 có giá khởi điểm 799 USD, còn iPhone 14 Plus giá thấp nhất 899 USD. Apple cho đặt trước từ ngày 9/9 và bán ra từ 16/9 với iPhone 14, 7/10 với iPhone 14 Plus. iPhone 14 có các màu đen, trắng, xanh nhạt, tím nhạt và đỏ, dung lượng 128, 256 và 512GB.

Hai mẫu đều hỗ trợ Emergency SOS, tính năng nhắn tin khẩn cấp qua vệ tinh tại những nơi không có sóng điện thoại. Ăng-ten của iPhone 14 có thể kết nối với vệ tinh nhờ vào các linh kiện và phần mềm được Apple tùy biến. Theo “táo khuyết”, chỉ cần chưa tới 15 giây để gửi tin nhắn trong điều kiện trời quang đãng. Giao diện trên thiết bị sẽ hướng dẫn người dùng hướng đúng vào phía vệ tinh và hướng dẫn họ từng bước để liên hệ với dịch vụ khẩn cấp. Ngoài ra, có thể dùng ứng dụng Find My để chia sẻ địa điểm mà không cần gửi tin nhắn. Tính năng này sẽ miễn phí 2 năm với iPhone 14.

Về thiết kế, iPhone 14 dùng màn hình 6.1 inch còn iPhone 14 Plus dùng màn hình 6.7 inch. Kích thước của iPhone 14 là 146,7x71,5x7,8mm, còn iPhone 14 Plus có số đo 160,8x78,1x7,8mm. Máy chống nước tiêu chuẩn IP68 (tối đa 6m trong 30 phút). Chip A15 Bionic bao gồm 6 nhân CPU, 5 nhân GPU và 16 nhân Neural Engine.

Không rõ viên pin mà Apple trang bị là bao nhiêu. Tuy nhiên, trên website chính thức, Apple cho biết iPhone 14 cho thời lượng xem video tối đa 20 tiếng, nghe nhạc tối đa 80 tiếng, còn iPhone 14 Plus lần lượt là 26 tiếng và 100 tiếng. iPhone 14 Plus được quảng cáo là có thời lượng pin tốt nhất trên iPhone.

Về máy ảnh, phía sau sử dụng camera góc siêu rộng và camera chính 12MP f/1.5 lấy nét tự động. Apple giới thiệu công nghệ xử lý ảnh mang tên Photonic Engine, cải thiện khả năng chụp thiếu sáng và kết xuất màu sắc. Tính năng quay phim cũng bổ sung chế độ chống rung Actin Mode, mang đến video ổn định như dùng phụ kiện gimbal.

iPhone 14 ra mắt trong bối cảnh khá đặc biệt: lạm phát tăng mạnh tại nhiều nước đẩy chi phí sinh hoạt và hàng hóa thiết yếu lên cao, buộc người dùng thắt lưng buộc bụng. Google gần đây còn triển khai chiến dịch chế nhạo Apple vì áp dụng tiêu chuẩn kép trong nhắn tin. Apple cũng đối mặt với thực tế là người dùng không chuộng iPhone cỡ nhỏ bất chấp nỗ lực của hãng trong 2 năm qua. Tất cả đều dẫn đến áp lực lớn khi Apple chuẩn bị cho sự kiện Far Out năm nay.

Du Lam (Theo The Verge, Apple)