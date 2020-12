iPhone sắp có camera tiềm vọng từ Samsung

Hai nguồn tin độc lập cho rằng Apple sẽ đưa module camera tiềm vọng vào iPhone thế hệ kế tiếp.

Digitimes và ETNews đồng loạt đưa tin Apple đang tìm cách cải thiện camera trên smartphone của họ, đặc biệt là khả năng zoom khi quay phim, chụp ảnh.

Theo Digitimes, thay vì tự phát triển, Apple sẽ hợp tác với các công ty Hàn Quốc để đưa camera có khả năng zoom quang lớn, thiết kế theo kiểu kính tiềm vọng lên iPhone. Có thể gã khổng lồ xứ Cupertino sẽ sử dụng phần cứng của Samsung.

Khả năng zoom của iPhone thế hệ kế tiếp sẽ được cản thiện. Ảnh: Slashgear.

Thông tin này không đồng nghĩa với việc camera tiềm vọng sẽ xuất hiện ngay trên iPhone 13. Tuy nhiên, nó đánh dấu hướng phát triển tiếp theo của iPhone.

Trong quá khứ, Apple tỏ ra thận trọng khi bổ sung những tính năng mới vào sản phẩm của mình. Thay vì liên tục đưa ra cải tiến đột phá, Táo khuyết chọn hoàn thiện tính năng đã có trên thị trường. Đó là lý do iPhone chưa có màn hình gập, camera selfie thò thụt hoặc cảm biến vân tay dưới màn hình.

Vấn đề tương tự với camera tiềm vọng. Tính năng này đã xuất hiện trên một số dòng điện thoại Android cao cấp, mang lại khả năng zoom quang ấn tượng. Đến nay, mới có thông tin về việc Apple chuẩn bị đưa nó lên iPhone.

Theo The Next Web, có 2 lý do cho sự chậm trễ này. Một là Apple muốn các công nghệ có mặt trên thiết bị của họ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và được xác nhận đáng tin cậy. Hai là thời gian nâng cấp dài khiến cho model mới có vẻ vượt trội so với thế hệ trước, nhưng vẫn chưa toàn diện, khiến người phải tiếp tục móc hầu bao cho lần ra mắt tiếp theo.

Apple đang dùng module camera của các công ty như LG Innotek, Sharp và O-Film, trong đó LG Innotek là đối tác chính, chịu trách nhiệm cung cấp nhiều nhất. Tuy nhiên, với camera tiềm vọng, hiện có rất ít đơn vị sản xuất được thành phần này ở mức độ thương mại. Một trong số đó là Samsung Electro-Mechanics.

Công ty Hàn Quốc đã cung cấp camera tiềm vọng trên Galaxy S20 Ultra cũng như bán linh kiện này cho đối tác Sunny Optical Technology. ETNews cho rằng Samsung có thể từ chối hợp tác với Apple để giữ lợi thế cạnh tranh của dòng Galaxy cao cấp.

Chưa rõ hãng sẽ kết hợp với đơn vị nào hoặc tự phát triển module zoom quang cho iPhone, nhưng thông tin này ít nhiều là tín hiệu đáng mừng đối với người dùng Apple. Hiện tại khả năng zoom quang tối đa trên iPhone chỉ dừng lại ở mức 2,5x, trong khi các đối thủ Android đã lên đến 5x.

Theo Zing