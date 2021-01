Laptop, 5G, online: 3 trụ cột của các nhà bán lẻ tại Việt Nam năm 2021

Những xu hướng mới mẻ như học tập, làm việc online đã thúc đẩy một số ngành hàng phát triển mạnh trong năm 2020, tiếp tục duy trì đến 2021. Bên cạnh đó, 5G có thể tác động tích cực đến nhu cầu smartphone năm nay.

Sau một năm khó khăn do vướng dịch bệnh, thị trường bán lẻ hàng công nghệ tại Việt Nam được dự báo sẽ khởi sắc nhẹ trong năm 2021, với những xu hướng mới mẻ hơn.

Các nhà bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, hay chuỗi quy mô vừa như CellphoneS đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngành hàng máy tính xách tay trong năm 2021. Bên cạnh đó, đẩy mạnh bán hàng online hay cơ hội từ các smartphone 5G cũng là điểm nhấn trong năm nay.

Laptop sẽ là một trong các ngành hàng tạo động lực cho bán lẻ công nghệ trong năm 2021.

Dịch bệnh khiến xu hướng làm việc tại nhà tăng lên, máy tính xách tay trở thành ngành hàng nóng trong năm 2020, dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2021.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh, cho biết, từ 500 cửa hàng có bán laptop, hệ thống này đang tăng lên 800, và có thể đạt 1.500 cửa hàng vào cuối năm nay. Ngay từ trước dịch bệnh, chuỗi này đã khai trương các cửa hàng với laptop được trưng bày chủ đạo.

Tương tự, FPT Shop cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành hàng máy tính xách tay trong năm nay, trong bối cảnh nhu cầu học tập và làm việc online tăng cao.

Cụ thể hơn, phía CellphoneS khẳng định sự ra mắt của máy tính Macbook sử dụng chip M1 do Apple thiết kế đã tạo ra nhu cầu tăng cao, sẽ tạo ra động lực thay đổi lớn trong thị trường máy tính cá nhân năm nay và trong các năm tới. Việc này sẽ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường laptop khi các hãng phải đổi mới để cạnh tranh.

Các nhà bán lẻ đều cho rằng năm 2021 sẽ bớt khó khăn hơn so với 2020, do tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt. Dù vậy, do thu nhập của người dân giảm, việc chi tiêu của họ sẽ cân nhắc nhiều hơn.

Ông Hiểu Em nhận định thói quen mua sắm của người dùng sẽ khác hẳn. Khách hàng sẽ tập trung mua sắm những món hàng thiết thực, không xa xỉ. Chẳng hạn, các mặt hàng gia dụng sẽ được mua nhiều.

Trong khi đó, khách hàng của CellphoneS thuộc nhóm trẻ, am hiểu công nghệ, thu nhập cao. Do đó, chuỗi này nhìn thấy xu hướng hàng hoá ở cấp trung và cao bán chạy trong năm 2020, và sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2021.

Ngoài ra, các nhà bán lẻ dự báo các thiết bị phục vụ 5G có thể trở thành xu hướng trong năm 2021. Cuối năm 2020, các nhà mạng truyền thông mạnh mẽ về 5G, do đó xu hướng nâng cấp các thiết bị 4G lên 5G sẽ tăng cao. Việc này đẩy mạnh phân khúc smartphone trung cao cấp sôi động hơn.

Bên cạnh việc đầu tư cho ngành hàng laptop, các đơn vị bán lẻ đang chú trọng phát triển kênh bán hàng online để đáp ứng nhu cầu mua sắm kiểu mới. Xuất phát từ đợt dịch bệnh năm ngoái, khách hàng có xu hướng giảm di chuyển, thích mua hàng qua mạng nhiều hơn.

Ông Hiểu Em cho biết, đang đặt kế hoạch đạt doanh thu online khoảng 20 ngàn tỷ trong tổng doanh thu 120 ngàn tỷ của tập đoàn trong năm 2021. Năm 2020, doanh thu online của toàn chuỗi Thế Giới Di Động đạt 12 ngàn tỷ.

Về xu hướng mở thêm cửa hàng trong năm 2021, phía CellphoneS cho biết, vẫn sẽ triển khai nhưng không ưu tiên. Nếu có, việc mở mới sẽ tập trung ở một số tỉnh bên ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Thay vào đó, năm nay chuỗi này vẫn chú trọng vào việc tăng hiệu suất doanh thu trên mỗi cửa hàng. Các biện pháp thực hiện gồm khai thác các sản phẩm phù hợp hơn với thị trường, đẩy mạnh dịch vụ bán hàng thu cũ đổi mới, kết hợp với các đối tác tài chính cung cấp các tiện ích mua sắm và ưu đãi tài chính khi mua hàng…

Bán lẻ điện thoại và công nghệ năm 2021 dự báo tiếp tục khó khăn, do đó các đơn vị bán lẻ vẫn tiếp tục tìm hướng ra, bao gồm tối ưu hiệu quả các cửa hàng, mở ngành kinh doanh mới, tìm kiếm thị trường mới...

Hải Đăng