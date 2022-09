Laptop HP 15s-fq2663TU_6K796PA: Linh hoạt, bền bỉ và đáp ứng đa dạng nhu cầu

Sở hữu thiết kế thanh thoát, màn hình rộng với bàn phím fullsize cùng phím số, thời lượng pin khủng và mức giá vô cùng hợp lý, HP 15s-fq2663TU_6K796PA là một lựa chọn laptop phù hợp với hầu hết đối tượng người dùng.

Thiết kế hoàn thiện, chắc chắn và mỏng nhẹ

Laptop HP 15s-fq2663TU_6K796PA được trang bị màn hình lớn, viền mỏng, đi kèm công nghệ hiển thị chất lượng BrightView làm tăng chất lượng hình ảnh và video, giúp cho người dùng có được trải nghiệm làm việc hiệu quả và giải trí cực đã, thậm chí ngay cả trong môi trường làm việc hạn chế ánh sáng.

Đi kèm màn hình cho không gian trải nghiệm rộng rãi, bàn phím fullsize với phím số vô cùng thuận tiện cho việc xử lý số liệu, nâng cao trải nghiệm đánh máy nhờ hành trình phím phù hợp, không quá nông hay quá sâu.

Touchpad lớn được đặt lệch sang bên trái là thiết kế rất thông minh, tránh việc cổ tay tình cờ chạm vào khi đánh máy và những thao tác không cần thiết trong quá trình làm việc, vô cùng thuận lợi cho việc nhập liệu.

Hiệu năng tối ưu, thời lượng pin ấn tượng

HP 15s-fq2663TU_6K796PA được trang bị pin 3-cell và 41Wh Li-ion, có thể sử dụng lên tới 8,5 giờ giúp cho việc mang máy đi xa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, máy còn sạc cực nhanh, chỉ mất 45 phút để sạc lên 50% pin nhờ công nghệ danh tiếng HP Fast Charge.

Máy sở hữu cấu hình i3/4GB RAM/256GB SSD với hiệu năng tối ưu, đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng một cách mượt mà. Ổ đĩa SSD giúp khởi động nhanh và vận hành hiệu quả. Sản phẩm còn đang được tặng kèm chuột không dây HP Z3700, hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn nữa trong các tác vụ văn phòng. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể dễ dàng nâng cấp cấu hình máy cho các nhu cầu đa dạng hơn.

Giá cả hợp lý, phù hợp với mọi người dùng

Với mức giá vô cùng hợp lý, chỉ dao động khoảng 10 triệu đồng, HP 15s-fq2663TU_6K796PA có được thiết kế mỏng, nhẹ, chắc chắn cùng khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Sản phẩm hoàn toàn chinh phục được mọi đối tượng bởi tính di động, khả năng làm việc và giải trí trong thời gian dài nhờ sức mạnh của pin cũng như giá thành rất phải chăng. Không chỉ có thế, sở hữu laptop HP 15s-fq2663TU_6K796PA, bạn sẽ được nhận kèm Win bản quyền và gói bảo hành chính hãng 1 năm.

Bạn có thể tham khảo cấu hình cụ thể của Laptop HP 15s-fq2663TU_6K796PA dưới đây: CPU: Intel® Core™ i3-1115G4; RAM: 4 GB DDR4-3200 MHz(1 x 4 GB); Ổ cứng: 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD; VGA: Intel® UHD Graphics; Màn hình: 39.6 cm (15.6") diagonal, HD (1366 x 768), micro-edge, BrightView, 250 nits, 45% NTSC.

Giá niêm yết tham khảo: 10,790,000 VNĐ.

