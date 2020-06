Màn hình smartphone Samsung và iPhone cùng bị lỗi ám xanh

Lỗi màn hình ám sắc xanh lá mờ đục đang lan rộng trên các mẫu điện thoại Samsung cũng từng xuất hiện trên iPhone theo phản ánh hồi đầu tháng 6. Mối liên hệ chung chính là Samsung sản xuất màn hình cho iPhone.

Các đời máy bị ảnh hưởng bao gồm Galaxy S8, Note 8, Note 9, S9, S9 Plus, Note 10 Lite, S10 Lite, S10 Plus cùng tất cả các flagship hiện tại của Samsung như Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra.

Một số lượng lớn điện thoại thông minh Galaxy của Samsung trên toàn thế giới đang gặp phải lỗi kỳ lạ ở màn hình, cụ thể là màn hình bị ám sắc xanh lá mờ đục.

Theo chia sẻ thì lỗi này xuất hiện sau đợt cập nhật firmware mới đây. Vấn đề dường như phát sinh phổ biến nhất ở độ sáng thấp và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ điện thoại.

Samsung đã từng cố gắng sửa lỗi này bằng bản cập nhật firmware cho Galaxy S20 vài tháng trước, nhưng có vẻ như vấn đề đang trở lại với nhiều mẫu smartphone Galaxy khác.

Đáng chú ý là lỗi màn hình ám sắc xanh lá mờ đục cũng xuất hiện trên iPhone theo phản ánh hồi đầu tháng 6. Mối liên hệ chung chính là Samsung sản xuất màn hình cho iPhone.

Hầu hết người dùng bị ảnh hưởng đều thấy rằng nếu chụp ảnh màn hình thì ảnh chụp xem trên màn hình khác bình thường, chứng tỏ vấn đề ở phần mềm.

Tất nhiên, đây có thể là sự kết hợp giữa các vấn đề phần mềm và phần cứng, có thể do lô màn hình OLED lỗi kết hợp với những thay đổi trong bản cập nhật hệ điều hành.

Apple cũng thừa nhận lỗi này và các đại lý chính thức được phê duyệt để thay thế màn hình theo chương trình bảo hành. Điều này chứng tỏ rằng việc khắc phục phần mềm có thể không dễ dàng như mong đợi.

