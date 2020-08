MateBook D 15 vs Dell Inspiron 3580: “Tân binh khủng long” hay “Thương hiệu lão làng” sẽ chiến thắng?

Thiết kế bắt mắt, trẻ trung hơn, cấu hình nhỉnh hơn nhưng giá cũng cao hơn 2 triệu, Huawei Matebook D15 một người mới có gì để so găng với Dell Inspiron 3580 - một sản phẩm đến từ thương hiệu lão làng của thị trường laptop.

Thiết kế

Hướng đối tượng năng động trẻ trung, Huawei Matebook D15 có lớp vở bằng hợp kim sang trọng cùng thiết kế mỏng nhẹ với độ dày 16,9mm và trọng lượng 1,62kg, thích hợp để mang theo bên mình mà không gây cồng kềnh. Việc cầm máy bằng một tay và tay còn lại để thao tác chuột hay bàn phím khi cần cũng hoàn toàn có thể thực hiện mà không gặp nhiều khó khăn.

Huawei Matebook D15 với thiết kế mỏng nhẹ.

Trong khi đó, Dell Inspiron 3580 có ngoại hình “hoài cổ”, mang vẻ ngoài đặc trưng của các dòng laptop Dell, toàn thân máy chỉ sử dụng chất liệu nhựa đen quen thuộc. Dell có độ dày độ dày 27mm, cân nặng 2,28 kg cho đến những đường cắt ở phần mặt lưng, thân máy hay hoạ tiết hình thoi.

Màn hình

Dell Inspiron 3580 trang bị màn hình lớn 15,6 inch độ phân giải Full HD cho chất lượng hiển thị tốt, độ sáng cao khả nắng chống chói tốt, màu sắc tươi sáng. Điểm trừ duy nhất là không có góc nhìn rộng, và phần viền màn hình dày.

Huawei Matebook D15 sở hữu màn hình Full View tràn viền hiếm thấy ở các dòng phân khúc phổ thông.

Tuy màn hình có kích cỡ tương tự Inspiron 3580 tuy nhiên Matebook D15 gây chú ý với viền mỏng gọn ở cả 3 cạnh, điều hiếm thấy trong phân khúc 16 triệu khi hầu hết chỉ có viền mỏng 2 cạnh bên. Mànhình tràn viền Full View với ba cạnh trái phải và trên mỏng đều nhau, kích thước chỉ 5,3 mm giúp đạt tỷ lệ màn hình so với thân máy ở mức lớn 87%. Viền mỏng giúp máy trông hiện đại, bắt mắt, đồng thời mang đến nội dung hiển thị thoáng đãng, rộng rãi hơn. Cũng nhờ viền mỏng nên MateBook D 15 có được màn hình lớn 15.6 inch mà kích thước không to hơn quá nhiều so với các máy 14 inch viền dày truyền thống. Màn hình có độ phân giải Full HD (1920 × 1080), tỷ lệ 16:9 có trang bị lớp phủ chống chói, cho góc nhìn rộng lên tới 178 độ, và được tích hợp công nghệ giảm ánh sáng xanh có hại cho mắt, đạt chứng nhận TÜV Rheinland. Độ sáng màn hình cũng tương đối cao (256 nits) cho phép bạn sử dụng chiếc máy ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau cả trong điều kiện ngoài trời nắng gắt.

Hiệu suất

MateBook D sử dụng chip AMD Ryzen 5 3500U với 4 nhân 8 luồng, cho hiệu năng CPU tương đương chip Core i5-8250U của Intel. Thế nhưng, nhờ CPU tích hợp Vega 8 của R5-3500U có hiệu năng cao hơn rất nhiều. Điều này giúp cho MateBook D15 không chỉ là một cỗ máy dành cho công việc, mà người dùng còn có thể giải trí với những tựa game quen thuộc như Liên Minh Huyền Thoại và Fifa Online 4 mà không cần đến GPU rời. Tuy nhiên, để có được hiệu năng đồ họa mạnh, GPU Vega 8 sẽ lấy 1GB RAM hệ thống, khiến cho dung lượng RAM 8GB của MateBook D15 thực chất chỉ còn 6.94GB. Bù lại, với ổ cứng SSD 256GB đi kèm và HDD 1 TB SATA3, người dùng có thể thoải mái lưu trữ mà không lo hết dung lượng.

Dell Inspiron 3580 có hiệu năng mạnh mẽ đáp ứng tốt cả các tác vụ đồ họa cơ bản.

Không hề kém cạnh, Dell Inspiron 3580 trang bị bộ vi xử lí chip Intel Core i5 thế hệ thứ 8, ổ cứng HDD 1 TB, RAM 4GB, kết hợp với card đồ họa rời AMD Radeon 520 2GB nên đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản hay các tác vụ đòi hỏi đồ họa, thậm chí là chơi game cấu hình cao như DOTA 2 đều khá mượt. Các tựa game như Liên minh Huyền thoại hay FiFa Online đều không làm khó được Inspiron 3580.

Pin

Với những thiết lập màn hình, âm lượng ở mức 80-90%, thời lượng pin của Dell Inspiron 3580 tầm 4 giờ tạm đủ để bạn có thể cho máy rời xa sạc một buổi trong ngày làm việc nếu phải đi ra ngoài. Với nhu cầu sử dụng nhẹ nhàng hơn Inspiron 3580 có thể trụ hơn 5 giờ, một con số không hề tồi cho thấy dòng máy laptop Dell vẫn rất đáng gờm.

Pin trâu vẫn là một lợi thế của các dòng sản phẩm Dell.

MateBook D 15 tuy được Huawei trang bị sạc nhanh USB-C 65W nhỏ gọn, cắm sạc 30 phút máy có thể đạt được mức pin tới 55%. Tuy nhiên, do máy chỉ trang bị viên pin 42Whr nên chỉ đạt được thời lượng sử dụng trung bình khoảng 4 giờ với những tác vụ cơ bản như lướt web, facebook, office và chỉ 3 giờ cho các tác vụ nặng như Photoshop, Lightroom.

Tính năng Huawei Share cũng là một trong những tính năng đáng nổi bật của tân binh Matebook D15.

Tóm lại, cả hai mẫu laptop đều đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Với những người yêu thích sự bền bỉ, Dell Inspiron 3580 là sự lựa chọn phù hợp nhất. Với những yêu thích sự hiện đại, tiện dụng, muốn trải nghiệm tính năng mới mẻ, Matebook D15 sẽ thích hợp hơn. Ngoài vân tay một chạm, MateBook D 15 còn sở hữu tính năng Huawei Share, cho phép chiếc laptop có thể kết nối nhanh với các điện thoại Huawei và Honor bằng công nghệ NFC. Chỉ cần chạm nhẹ mặt lưng điện thoại Huawei vào khu vực Huawei Share của MateBook D15 là ngay lập tức trên laptop sẽ hiện ra thông báo xác nhận kết nối. Sau đó mất khoảng 5 giây để máy xử lý và toàn bộ hình ảnh điện thoại sẽ được truyền lên máy tính. Người dùng có thể điều khiển chiếc smartphone (trả lời tin nhắn, nhận cuộc gọi, chat, kéo thả ảnh, video, dữ liệu,..) một cách mượt mà.

Sắp tới, sản phẩm Huawei Matebook D15 sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam với phiên bản mới 8G/256G với giá 14,990,000 đồng. Từ 9-12/9 sẽ có chương trình ưu đãi 2tr đồng cho khách hàng khi mua tại Shopee và Lazada.

PV