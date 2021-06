Máy chiếu BenQ 4K tiếp tục nắm giữ thị phần số 1 tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Máy chiếu gia đình 4K thông minh của BenQ hỗ trợ bởi Android TV đem lại những giờ phút giải trí chơi game, các sự kiện thể thao, xem phim, video trực tuyến đỉnh cao đến từng gia đình.

BenQ, thương hiệu máy chiếu 4K hàng đầu, một lần nữa đứng đầu về thị phần vào Quý 1 năm 2021, sau khi giữ vững vị trí này trong 3 năm liên tiếp tại Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi. BenQ không chỉ đạt được 22,12% thị phần trong phân khúc máy chiếu 4K ở Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi trong Quý 1 năm 2021, mà ngay tại các quốc gia như Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Đông và Ả Rập Xê Út, BenQ cũng đứng số 1 trong phân khúc máy chiếu 4K cùng kỳ.

Đại dịch cùng các biện pháp kiểm dịch và hạn chế đi lại đã tạo nên thay đổi lớn đối với các hình thức giải trí, xem trực tuyến video và video game ngày một trở nên phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu này, các dòng máy chiếu gia đình Smart 4K chạy Android TV của BenQ có khả năng cung cấp truy cập tới tất cả hơn 500.000 bộ phim và chương trình, sự kiện thể thao, âm nhạc cũng như các trò chơi trên Google Play, cùng với các tính năng như trình chiếu không dây đa nền tảng, các nội dung thân thiện độc quyền dành cho trẻ em hay chế độ hoạt động rảnh tay.

Máy chiếu thông minh gia đình 4K được hỗ trợ bởi Android TV

Nổi tiếng với các dòng màn hình đa dạng, BenQ không chỉ mang công nghệ màu sắc chính xác và hiệu suất độ sáng cao, mà còn kết hợp cả các tính năng phát trực tuyến không dây vào dòng máy chiếu gia đình thông minh 4K hỗ trợ bởi Android TV mới nhất được. Tất cả giúp đem đến những giờ phút giải trí chất lượng cho gia đình bạn. Để đáp ứng các hoàn cảnh sử dụng khác nhau, BenQ đã tạo ra các dòng máy chiếu phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng: TK850i và TK700STi.

TK850i được thiết kế chuyên phù hợp với việc theo dõi trực tuyến các sự kiện thể thao như kỳ Olympic sắp tới, Euro 2020 với độ sáng cao 3000lm và chế độ sports mode chuyên dụng. TK700STi là một chiếc máy chiếu 4K HDR tuyệt vời cho việc chơi game console và xem trực tuyến với độ sáng cao 3.000lm cùng độ trễ đầu vào thấp 60Hz 16ms. Tất cả các dòng máy chiếu tại gia thông minh này đều đi kèm với Android TV được Google chứng nhận, đem đến đẳng cấp hoàn toàn mới cho các giây phút giải trí bên người thân và gia đình.

TK850i Máy chiếu tại gia True 4K HDR

TK700STi Máy chiếu chơi Game 4K HDR

Về BenQ Corporation

Được thành lập với tiêu chí “Bringing Enjoyment ‘N’ Quality to Life”, tập đoàn BenQ cung cấp các giải pháp công nghệ cao cấp nhằm nâng cao và làm phong phú cuộc sống của người tiêu dùng một các đa dạng nhất. Để hiện thực hóa mục tiêu này, BenQ tập trung vào các khía cạnh quan trọng nhất của con người ngày nay: Phong Cách Sống, Kinh Doanh, Y Tế, Giáo Dục với hy vọng đem tới cho bạn những phương tiện hữu ích giúp cuộc sống thoải mái, cải thiện hiệu suất làm việc, giúp tinh thần vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Đó là lý do tại sao BenQ có một danh mục đa dạng các sản phẩm hướng tới con người và công nghệ như: Máy chiếu phim, màn hình máy tính, màn hình tương tác, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video, các thiết bị điện toán di động và các giải pháp chiếu sáng khác. Because it’s matter!



Về BenQ Group

BenQ Group là một tập đoàn trị giá hơn 25 tỷ đô la bao gồm hơn 30 công ty hoạt động độc lập tại hơn 30 quốc gia trong nhiều ngành công nghiệp với lực lượng lao động hơn 100.000 nhân viên. Mỗi thành viên của Tập đoàn là một nhà lãnh đạo được công nhận trong lĩnh vực riêng của họ, góp phần tạo nên nguồn lực khổng lồ, các hoạt động R&D rộng khắp cũng như lợi thế chiến lược của Tập đoàn BenQ. Bằng cách tận dụng sự chuyên môn hóa của mỗi công ty để tạo ra quy mô thực sự trên khắp các thị trường, Tập đoàn BenQ kiểm soát chuỗi giá trị hiệu quả cao với khả năng vô song trong việc cung cấp các thành phần quan trọng và giải pháp đẳng cấp thế giới trong các ngành như: màn hình LCD, máy chiếu, chăm sóc sức khỏe, mạng 5G , năng lượng xanh, hóa chất và vật liệu tiên tiến, ánh sáng, thiết kế vi mạch, linh kiện chính xác, tích hợp hệ thống, kinh doanh thương hiệu và dịch vụ. Tập đoàn cam kết kinh doanh bền vững và lợi nhuận cùng với phương châm lâu dài Bringing Enjoyment ‘N’ Quality to Life.

Các công ty của BenQ Group gồm có: BenQ Corporation, Qisda Corporation, AU Optronics Corporation, Darfon Electronics Corporation, BenQ Materials Corp., BenQ ESCO Corp., BenQ Guru Corp., BenQ Medical Center, BenQ Medical Technology Corp., BenQ AB DentCare Corp., BenQ Dialysis Technology Corp., K2 international medical inc., DFI Inc., Partner Tech Corp., Data Image Corp., Alpha Networks Inc., Hitron Technologies Inc., Lextar Electronics Corp., LILY Medical Corp. and Raydium Semiconductor Corp..

