May mắn nhận AirPods Pro 2, Apple Watch Ultra trước cả thế giới

Ngày 23/9, AirPods 2 và Apple Watch Ultra mới chính thức mở bán trên toàn cầu, tuy nhiên, một số khách hàng may mắn đã được giao hàng sớm hơn.

Những khách hàng được nhận AirPods Pro 2 và Apple Watch Ultra mới nhất đã chia sẻ hình ảnh và video “đập hộp” sản phẩm. Theo lịch, Apple chính thức mở bán hai thiết bị này từ ngày 23/9 tại một số thị trường. Hàng triệu máy cũng đang trên đường giao cho khách hàng đã đặt trước qua mạng.

(Ảnh: playalisticadillac)

Người dùng diễn đàn Reddit playalisticadillac là một trong các khách hàng may mắn như vậy. playalisticadillac được nhà mạng AT&T giao Apple Watch Ultra sớm 2 ngày so với ngày lên kệ. Hình ảnh đăng tải so sánh Apple Watch Ultra với Apple Watch 45mm thế hệ trước. Trả lời các câu hỏi trên Reddit, playalisticadillac cho biết, đồng hồ không quá to với những người cổ tay nhỏ và rất phù hợp với dây đeo Milanese Loop.

Apple Watch Ultra dùng mặt 49mm, là cỡ lớn nhất từ trước tới nay. Nó cũng là mẫu Apple Watch đầu tiên thay đổi thiết kế sau nhiều năm. Hướng đến đối tượng nhà thám hiểm hay vận động viên chuyên nghiệp, thiết bị bền hơn, chịu được các điều kiện khắc nghiệt, thể thao dưới nước hay các hoạt động khác.

(Ảnh: Fernando Pinto)

Trong khi đó, người dùng Fernando Pinto đã chia sẻ video mở hộp AirPods Pro 2 trên kênh YouTube của mình. Bao bì AirPods Pro 2 bao gồm tai nghe, hộp sạc mới tích hợp loa để hỗ trợ tính năng Find My, một dây đeo để xỏ vào hộp sạc, nút tai (eartip) silicon từ cỡ XS đến L, cáp Lightning USB-C, tài liệu hướng dẫn sử dụng.

browser not support iframe.

Nút tai cỡ XS được bán với giá 7,99 USD trên cửa hàng trực tuyến của Apple. Chúng chỉ tương thích với AirPods Pro 2. Dù vậy, theo người dùng Twitter Mikah Sargent, dường như nó cũng vừa với AirPods Pro thế hệ đầu.

AirPods Pro 2 được cải thiện chất lượng âm thanh, pin lâu hơn, khử tiếng ồn chủ động gấp đôi so với đời trước, khả năng vuốt lên/xuống cuống tai nghe để điều chỉnh âm lượng… AirPods Pro 2 có giá 249 USD tại Mỹ.

Du Lam (Theo Macrumors)