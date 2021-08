Bỏ ra hơn 1.500 USD để tậu chiếc card màn hình ‘khủng’ chơi game nhưng người mua tá hỏa khi phát hiện ra bên trong có chứa ‘vật thể lạ’ mỏng mỏng dính dính.

Dòng RTX 3090 Founders Edition GPU hiện đang là loại card màn hình xịn nhất, đời mới nhất đến từ Nvidia. Trong bối cảnh khan hiếm chip và VGA cháy hàng như hiện nay, bỏ ra tới 1.500 USD để tậu chiếc card màn hình này vừa chứng tỏ độ chịu chơi, vừa thể hiện đam mê bất tận với trò chơi điện tử.

Thế nhưng người dùng có tên antonyjeweet trên diễn đàn Reddit có vẻ không được may mắn và thỏa mãn đam mê xứng đáng với số tiền bỏ ra như thế. Chỉ ít ngày sau khi hí hửng tậu được con card RTX 3090, anh này mới tá hỏa khi thấy chiếc VGA yêu quý luôn chạy ở nhiệt độ không dưới 90 độ C và lên tới 110 độ C khi chiến game cấu hình cao.

Bên trong chiếc RTX 3090 chứa vật thể lạ.

Tự lần mò quyết tìm ra lý do, anh tháo tung chiếc card ra và phát hiện bên trong có một ‘vật thể lạ’ không ngờ tới. Đó là một đoạn ngón tay còn sót lại từ găng tay cao su, bị quá nhiệt và dính vào vi mạch của chiếc card.

“Và giờ tôi đã biết tại sao nhiệt độ bộ nhớ lúc nào cũng lên 110 độ C rất nhanh. Giờ thì chúng chỉ ở 86 độ C sau 1,5 tiếng chạy stress test (thử nghiệm sức chịu đựng của card). Nhiệt độ con chip lõi cũng giảm từ 75 xuống 65 độ C”, anh hồ hởi chia sẻ.

Điều thú vị là ban đầu Nvidia đã từ chối bảo hành vì người dùng đã tự ý can thiệp vào thiết bị. Tuy nhiên, sau bài đăng phát hiện ra miếng cao su bên trong, Nvidia đã đồng ý giữ bảo hành cho anh chàng này.

Một chiếc Radeon 6700 XT cũng chưa được gỡ băng dính ra khỏi keo tản nhiệt.

Trước đó, một người dùng ở Đức cũng phát hiện ra những miếng băng dính chưa được gỡ ra khỏi vi mạch bên trong chiếc card AMD Radeon 6700 XT,Card màn hình 1.500 USD gây nóng máy vì chứa ‘vật thể lạ’ khiến thiết bị quá nhiệt và giảm hiệu năng sử dụng.

Áp lực sản xuất và thiếu hụt chip bán dẫn khiến các nhà máy đang trong tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết. Giá của một chiếc card màn hình vì thế dễ dàng được đẩy lên cao ngất ngưởng so với giá bán lẻ đề xuất.

Chẳng hạn, một chiếc card màn hình thuộc dòng RTX 3090 hiện có giá không dưới 60 triệu đồng khi về tay game thủ Việt, tức gần gấp đôi so với giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất.

PhươngNguyễn (Theo Kotaku)