Chọn tản nhiệt nào cho laptop gaming?

Tản nhiệt giờ đã trở thành nhu cầu không thể thiếu, kể cả với laptop vốn được thiết kế không quá nóng.

Ở thời đại khan hiếm VGA, laptop gaming bỗng dưng trở thành mặt hàng được quan tâm bởi các game thủ. Trước kia, hiệu năng trên giá thành của một chiếc laptop gaming là khó có thể so sánh với một chiếc PC tự lắp ráp. Tuy nhiên, do cơn sốt đào coin thời gian gần đây dẫn đến khan hiếm VGA, các laptop gaming bỗng dưng trở thành mặt hàng được game thủ ưa chuộng.

Và như một lẽ tất nhiên, laptop chơi game sẽ rất nóng và yêu cầu người dùng phải có biện pháp tản nhiệt phù hợp để gia tăng tuổi thọ cho máy. Một trong số những cách được rất nhiều người biết đến đó chính là mua thêm đế tản nhiệt.

Thực tế, đế tản nhiệt không đem đến hiệu quả tản nhiệt bên trong cho CPU hay VGA, nhưng nó giúp làm mát phần vỏ của laptop, vốn là nơi được dẫn truyền nhiệt nhiều nhất khi CPU và VGA hoạt động hết công suất. Hơn nữa, đế tản nhiệt giúp bàn phím laptop được kê lên một góc nghiêng vài độ so với mặt phẳng, tạo cảm giác thoải mái hơn khi gõ phím hoặc chơi game. Do đó, người dùng khó có thể đòi hỏi một sản phẩm có giá chỉ dưới 500.000 đồng đem đến hiệu quả như mong đợi.

Nhìn chung, với quạt hút nhiệt hay đế tản nhiệt, muốn đạt hiệu quả cao người dùng nên sắm loại dùng điện cắm ngoài với công suất quạt lớn. Có như vậy mới đạt được hiệu quả giảm nhiệt tối ưu cho laptop gaming.

Đế tản nhiệt là thứ phù hợp nhất với người dùng phổ thông, dù hiệu quả tản nhiệt có thể không quá cao

Còn với laptop thường, người dùng chỉ cần nắm được nguyên tắc tản nhiệt cơ bản của máy. Thông thường, các loại laptop sẽ lấy không khí từ bên dưới và đẩy khí nóng ra bên hông của máy. Nghĩa là, người dùng cần đặt laptop chỗ thông thoáng hoặc đặt trên các loại bàn kê chuyên dụng và có quạt cây thổi vào máy để giúp lưu thông không khí tốt hơn.

Với người dùng có kinh nghiệm, thiết lập undervolt (giảm điện áp) là cách giúp laptop bớt nóng hơn do CPU sẽ hoạt động ở mức điện áp thấp hơn so với thiết kế mặc định. Nhưng đây là phương pháp đòi hỏi người dùng phải thử và chạy (test & run) nhiều lần mới đạt kết quả ưng ý. Do đó, người dùng phổ thông không được khuyến cáo thực hiện phương pháp này.

Với người có hầu bao dư dả, sắm sửa một chiếc VGA gắn ngoài (eGPU) sẽ giúp giảm đáng kể nhiệt độ của laptop. Bởi lúc này VGA trong máy sẽ không phải hoạt động mà thay vào đó là VGA gắn ngoài. Đương nhiên, VGA gắn ngoài cũng mạnh hơn rất nhiều với giá thành đắt đỏ và không dễ mua được ở Việt Nam do đây là mặt hàng không quá phổ biến. Nhưng với eGPU bạn có thể biến chiếc laptop làm việc như Macbook trở thành một chiếc laptop gaming đầy ấn tượng.

Phương Nguyễn