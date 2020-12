Chuột dành cho máy Mac có thể sử dụng trên cả mặt kính

Logitech tung ra chuột MX Master 3 có thể điều hướng trên nhiều bề mặt, kể cả mặt kính

Logitech vừa giới thiệu ra thị trường Việt Nam chuột MX Master 3 cho mọi hệ điều hành và phiên bản dành riêng cho máy Mac.

Phiên bản dành cho tất cả các hệ điều hành của MX Master 3 vẫn có kết nối Bluetooth, sạc Type C, thiết kế sang trọng.

Chuột MX Master 3 dành cho máy Mac.

Riêng với phiên bản MX Master 3 for Mac được thiết kế dành riêng cho macOS, thân thiện trong môi trường tích hợp hoàn toàn của Apple và có đầy đủ các đầu sạc đặc trưng thích hợp.

MX Master 3 cho phép cuộn nhanh 1.000 dòng trong vòng 1 giây và có thể chuyển đổi từ chế độ cuộn hàng loạt hay cuộn từng dòng. Nút cuộn được làm từ chất liệu thép không gỉ. Chuột này cũng hoàn toàn không gây tiếng động khi sử dụng.

Chuột có cảm biến nhanh và chính xác hơn gấp 5 lần so với những dòng chuột Logitech thông thường không có con lăn điện từ, có thể điều hướng trên hầu hết mọi bề mặt - ngay cả mặt kính, với độ chính xác 4.000 DPI.

MX Master 3 có hình dáng to lớn hơn so với MX Anywhere 3, một con chuột phổ biến khác của Logitech. Với kiểu dáng này, thiết bị dày dặn hơn, vững chắc và nâng đỡ bàn tay, phù hợp cho người dùng có kích cỡ tay trung bình đến lớn.

Bên cạnh chuột MX Master 3, Logitech cũng giới thiệu loạt sản phẩm phong cách và dành cho MacOS, gồm chuột MX Anywhere 3 for Mac, bàn phím không dây MX Keys, bộ thiết bị gồm hộp bàn phím, chuột cảm ứng (touchpad) và bút cảm ứng dành cho iPad.

Hải Đăng