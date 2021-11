MacBook Pro 2021 về Việt Nam, giá 120 triệu đồng cho bản 16 inch

Một người dùng ở Hà Nội cho biết đã chi 70 triệu đồng để sở hữu MacBook Pro 14 inch xách tay từ Hong Kong. Trong khi đó, phiên bản MacBook Pro 16 inch cũng xuất hiện tại TP.HCM và có giá lên đến 120 triệu đồng.

Ngày 31/10, một cửa hàng ở quận 3, TP.HCM đã nhập mẫu MacBook Pro 16 inch bản chip M1 Max, RAM 32 GB và SSD 1TB. “Sản phẩm có giá 120 triệu đồng. Tôi quyết định nhập phiên bản này vì muốn kiểm tra sức mạnh của con chip M1 Max mới trên MacBook Pro 2021”, ông Duy Anh - chủ cửa hàng cho biết.

Trước đó, mẫu MacBook Pro 14 inch cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Sản phẩm được Bùi Quang Vinh (Vinh Cua), sống ở Hà Nội mua về để trải nghiệm. “Sáng ngày 30/10, tôi đã nhận được chiếc MacBook Pro 14 inch xách tay từ thị trường Hong Kong. Do đây là mẫu MacBook Pro 2021 đầu tiên tại Việt Nam nên mức giá bị đẩy lên cao. Phiên bản 14 inch cấu hình cơ bản này có giá 70 triệu đồng”, Quang Vinh nói.

MacBook Pro mới có thiết kế màn hình notch giống iPhone 13.

Cũng theo Quang Vinh, mẫu MacBook Pro năm nay có ngoại hình rất gọn gàng, chắc chắn và độ hoàn thiện tốt. Trọng lượng phân bố đều trên toàn bộ máy nên cầm thấy cân đối. Màn hình viền mỏng nhìn rất đã mắt. Phần notch trên màn hình tối ưu tốt.

“MacBook Pro 2021 14 inch có kích thước to hơn không quá nhiều so với MacBook Pro M1. Trải nghiệm gõ phím của MacBook mới cũng cho độ nảy và chắc hơn so với thế hệ tiền nhiệm”, Quang Vinh nhận định.

Ở thị trường chính hãng, các đại lý cho biết MacBook Pro mới sẽ chính thức bán ra tại Việt Nam vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. “Phiên bản 14 inch có giá từ 53 triệu đồng và từ 66 triệu đồng cho bản 16 inch”, đại diện hệ thống FPT Shop chia sẻ.

Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đều xác nhận sẽ không đưa về MacBook Pro 2021 phiên bản “max” cấu hình ( chip M1 Max, GPU 32 nhân, RAM 64 GB và SSD 8 TB) mà bản cao nhất sẽ được chọn là bản 16 inch với ổ SSD 1 TB, GPU 32 nhân có giá khoảng 93 triệu đồng.

MacBook Pro 2021 được Apple giới thiệu vào ngày 19/10. So với phiên bản tiền nhiệm, Apple đã mạnh tay thay đổi về kiểu dáng và nâng cấp cấu hình cho máy. Đồng thời "Táo khuyết" đã loại bỏ thanh Touch Bar thay vào đó là dải phím chức năng truyền thống. Apple đã trang bị nhiều cổng kết nối như khe thẻ nhớ SD, HDMI, cổng sạc nam châm MagSafe, 3 cổng USB-C và jack tai nghe 3,5 mm.

Đây cũng là mẫu MacBook đầu tiên có màn hình tần số quét cao 120 Hz. Apple đặt tên cho công nghệ này là ProMotion. Màn hình của máy có thể thay đổi linh hoạt giữa tần số từ 10 Hz đến 120 Hz tùy vào nội dung sử dụng nhằm tiết kiệm pin tốt hơn.

2 con chip mới của Apple mang đến cấu hình mạnh mẽ hàng đầu hiện nay và được xem là "quái thú". Theo đó, CPU của M1 Pro cho hiệu suất cao hơn 70% so với M1, tùy chọn RAM cao nhất lên đến 32 GB, băng thông bộ nhớ đạt 200 GB/s.

Chip M1 Max đạt mức băng thông lên đến 400 GB/s, tùy chọn RAM tối đa 64 GB, gấp đôi so với M1 Pro. Đồng thời M1 Max có đến 57 tỷ bóng bán dẫn, trở thành con chip mạnh mẽ nhất của Apple. Sức mạnh của con chip M1 Max dư sức đáp ứng những tác vụ nặng hiện nay như hay cả các tựa game đồ họa cao.

