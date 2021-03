Những lưu ý khi mua VGA cũ ở thời điểm xả 'trâu cày'

Bitcoin lao dốc có thể khiến các lái trâu xả card màn hình, đây cũng là dịp để game thủ tranh thủ tậu cho mình một chiếc card có hiệu năng trên giá thành ổn áp.

Mua VGA mới là công việc hết sức đơn giản với bất kỳ game thủ nào. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm đơn giản, người mua có thể dễ dàng tra ra giá cả cũng như nhà phân phối uy tín. Tuy nhiên, với tình trạng khan hiếm linh kiện điện tử như hiện nay, việc mua mới một chiếc VGA là điều không dễ gì ở thời điểm sốt Bitcoin như hiện nay, kể cả mua lẻ lẫn mua cả case, trừ khi bạn muốn mua một chiếc case đồng bộ có hiệu năng trên giá thành khá tệ.

Vì lẽ đó, mua VGA cũ là điều khó tránh khỏi ở thời điểm hiện tại với những game thủ muốn build một bộ PC chiến game xuyên màn đêm trong bối cảnh quán net vẫn chưa được phép mở cửa và học online dài ngày như hiện nay.

VGA cũ phải có hình thức chấp nhận được, ví dụ không rỉ sét, bụi bẩn ít bám trên quạt.

Tuy nhiên, mua một chiếc VGA cũ là điều khá rủi ro, nhất là với những bạn trẻ không có kinh nghiệm. Mua một chiếc card đã từng là trâu cày càng rủi ro cao hơn nữa. Vì thế, kinh nghiệm cơ bản nhất khi mua một chiếc VGA cũ đó chính là lựa chọn những chiếc card còn bảo hành đi cùng thông tin chính chủ như số điện thoại, giấy tờ mua hàng. Nếu thiếu một trong những thông tin này, khả năng cao VGA sẽ không được bảo hành cho dù vẫn còn tem.

Loại bảo hành tốt nhất là bảo hành của hãng, tức nhà sản xuất ra chiếc card màn hình đó, kế đó là bảo hành của nhà phân phối tại Việt Nam, mà phụ thuộc vào độ uy tín cũng như chính sách khác nhau của từng đơn vị. Cuối cùng là bảo hành của người bán theo lô chỉ mang tính thỏa thuận nhất thời và người bán không bị bắt buộc phải làm theo các cam kết bảo hành do chính họ đưa ra, cho dù đó là người bán có uy tín trong cộng đồng.

Để tránh không mua phải card trâu cày, người mua nên chọn mua tại nhà của người bán lẻ (tức không phải lái trâu), test trước trên máy của người bán. Điều này để tránh thương lái gom hàng xả trâu và những trường hợp lừa đảo (scam).

Tất nhiên, trong nhiều trường hợp, VGA có thể lăn ra chết bất cứ lúc nào sau một thời gian sử dụng. Để tránh điều này, người mua cần quan sát bằng mắt thường hình thức của VGA cũ như không rỉ sét, không bị ám vàng do quá nhiệt, không có mối hàn khò do đã qua sửa chữa, không móp méo và những dấu hiệu bất thường về mặt vật lý khác.

Tuy nhiên, không phải lúc nào người mua cũng tìm thấy một chiếc VGA cũ ở điều kiện lý tưởng để sử dụng với mức giá hấp dẫn như vậy. Vì vậy, đôi lúc bạn vẫn phải chấp nhận mua một chiếc VGA cũ hoàn toàn không bảo hành và thỏa thuận với người bán cho bao test trong vòng khoảng 1 tuần.

Dĩ nhiên, đa phần trong nhiều trường hợp người mua sẽ không đồng ý nhưng bạn vẫn muốn mua, lúc này chỉ còn phương pháp cuối cùng là test trực tiếp trong khoảng thời gian càng lâu càng tốt. Đó là lúc dùng các phần mềm test từ cơ bản đến nâng cao như GPU-Z, FurMark, 3DMark...

Stress test là cách đơn giản nhất để biết VGA có bị quá nhiệt và đuối hay không

Tất nhiên, stress test không đảm bảo tìm ra 100% lỗi có thể, vì thế hãy chơi thử một game có cấu hình mà chiếc VGA đó có thể tải được, cố gắng thao tác nhanh để đánh giá khả năng xử lý của chiếc card đó có mượt mà, có bị khựng hình và nhất là có bị lỗi văng game ra ngoài hoặc bị quá nóng hay không. Nếu vượt qua bài test này, người mua có thể yên tâm phần nào về chiếc card màn hình cũ đó.

Cuối cùng là về mặt thương lượng giá cả, đây là điều rất khó xác định bởi mỗi dòng chip GPU lại có vô số nhà sản xuất khác nhau, mỗi sản phẩm như vậy lại có những nhà phân phối khác nhau. Có dòng do nhà sản xuất và phân phối này bán ra lại có giá tốt, ít lỗi, hiệu năng ổn định nhưng ngược lại cùng dòng đó do một nhà sản xuất và nhà phân phối khác bán ra lại không bằng. Do đó, người mua trước khi chốt mua một VGA cũ phải tìm hiểu thật kỹ về thông số VGA đó và so sánh các đánh giá (review) trên mạng, tham khảo giá bán mới/cũ của từng hãng sản xuất/phân phối khác nhau.

Phương Nguyễn