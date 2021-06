Tại sao Apple lại bỏ 'táo sáng' đặc trưng trên MacBook?

Chắc chắn rất nhiều iFan đã rất tiếc nuối thiết kế này trên dòng MacBook của Apple.

Năm 2015, với thiết bị là MacBook 12 inch, Apple đã chính thức bỏ đi thiết kế logo phát sáng trên mặt lưng máy. Tiếp nối thiết kế này, sau đó kể từ năm 2016 thì những logo phát sáng trên MacBook Pro cũng bị thay thế bởi thiết kế không phát sáng. Và rồi đến năm 2018, mẫu thiết kế MacBook Air cũng đã cập nhật thiết kế này và chính thức chấm dứt việc logo hãng có thể phát sáng trên MacBook.

Và mới đây trên trang Đài Tiếng Nói Gen Z, rất nhiều các fan công nghệ cũng đang thắc mắc không biết tại sao Apple lại bỏ đi mẫu thiết kế "chanh sả" này.

Cách phân biệt MacBook chỉ là quả táo phát sáng hay không mà thôi!

Vậy, tại sao Apple lại bỏ đi thiết kế được yêu thích này trên MacBook?

Thiết bị mỏng gọn và nhẹ hơn

Việc loại bỏ đi logo có thể phát sáng sẽ giúp hãng có thể giảm xuống độ dày của thiết bị. Điều này có được là nhờ vào việc loại bỏ đi phần đèn LED phát sáng. Minh chứng rõ ràng cho thấy độ dày của thiết bị đã được giảm xuống. Đơn cử MacBook Air 2017 có độ dày là 17mm nhưng MacBook Air M1 2020 chỉ có độ dày 16,1mm.

Khung màn hình chắc chắn hơn và chất lượng hiển thị cải thiện

Việc khoét lỗ cho phần lưng trên MacBook khiến cho điểm gờ không chắc chắn. Nếu hãng không loại bỏ nhưng lại làm thiết bị mỏng hơn thì màn hình có thể dễ gãy hơn nếu có lực tác động vào đúng điểm yếu. Điển hình, iPhone 6 Plus cũng đã từng mắc vào việc mỏng gọn nhẹ nhưng bản lề yếu ớt và rất dễ bẻ cong.

Do đó, nếu loại bỏ đi logo “táo khuyết” là điều cần thiết để sản phẩm có thể cứng cáp hơn.Ngoài ra, việc thay đổi này cũng sẽ giúp Apple có thể cải thiện chất lượng hiển thị màn hình.

Thay đổi chiến lược phát triển của Apple

Quay ngược dòng lịch sử vào năm 1999 chiếc PowerBook G3 được xem như là sự trở lại của Steve Jobs. Logo này đi cùng với chiến dịch quảng cáo của Apple thời điểm đó là Think Different và gây chú ý cho khách hàng. Do đó, việc bỏ đi logo phát sáng cũng được xem là ý đồ của hãng trong việc thay đổi mới mẻ chiến dịch marketing, nhận diện thương hiệu Với một triết lý phẳng hơn và sản phẩm đơn giản hơn việc logo "quả táo" phẳng hơn đem đến vẻ ngoài cuốn hút, hấp dẫn và cao cấp.

Đến ngày nay, các sản phẩm của Apple đã có độ nhận diện thương hiệu rộng rãi, vậy nên, chiến lược quảng bá cũ của hãng đã bị thay thế. Các sản phẩm của Apple đang tập trung vào tính thẩm mỹ hơn, thậm chí là loại bỏ logo ra khỏi thiết bị.

Ngoài ra, việc loại logo phát sáng trên những chiếc MacBook cũng giúp cho các thiết bị trong hệ sinh thái như iPhone hay iPad trở nên đồng bộ hơn.

(Theo Tổ Quốc)