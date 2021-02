Trải nghiệm Lenovo ThinkVision P27h-20 - Màn hình tuyệt đỉnh tiện lợi cho mọi công việc

Lenovo ThinkVision P27h-20 là chiếc màn hình siêu tiện dụng với cổng USB Type C không những mở rộng không gian làm việc cho bạn mà còn cả khả năng kết nối nữa.

Trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người sẽ lựa chọn cho mình một chiếc laptop đời mới mạnh mẽ lại nhẹ nhàng để tăng tính tiện lợi, có thể làm việc tại bất kỳ đâu. Và chiếc màn hình Lenovo ThinkVision P27h-20 chính là thứ sẽ khiến cho không gian sử dụng của bạn được mở rộng một cách hoàn hảo nhất.

Thiết kế đơn giản, tiện dụng

Vẻ ngoài của ThinkVision P27h-20 mang phong cách tối giản với viền mỏng “tràn” ở cả 4 cạnh. Toàn bộ các chi tiết phụ như nút bấm hay logo đều được chuyển đi chỗ khác và chỉ có nội dung của PC được hiển thị trước mặt người dùng mà thôi, điều này giúp tăng độ tập trung đáng kể!

Đi kèm với đó là bộ chân đế vô cùng vững chắc và cũng rất linh hoạt. ThinkVision P27h-20 có khả năng đáp ứng tất cả các tư thế và hướng nhìn của người dùng khi dễ dàng nâng lên hạ xuống, xoay trái xoay phải hay nghiêng ngửa đủ hướng, xoay dọc 90 độ cũng đơn giản.

Điểm sáng giá nhất trong thiết kế của ThinkVision P27h-20 chính là khả năng kết nối tất cả mọi thứ chỉ qua cổng USB type C. Chỉ với dây C to C được cung cấp sẵn từ NSX, người dùng có thể mở rộng toàn diện chiếc laptop đới mới sở hữu cổng C thunderbolt.

Khi đó chiếc màn hình không chỉ đóng vai trò hiển thị nữa mà cũng là cổng sạc 65W luôn, kiêm thêm mở rộng tới 4 cổng USB A, nối thêm ra màn hình khác hay cắm dây mạng LAN, sử dụng tai nghe… Phải nói là vô cùng tiện dụng!

Tất nhiên, với những nhu cầu sử dụng khác thì chiếc màn hình này vẫn có đủ các cổng kết nối thông dụng là HDMI và DP.

Khả năng hiển thị hoàn hảo

ThinkVision P27h-20 có kích thước 27 inch, độ phân giải 2560x1440 (2K) đem lại cảm giác vô cùng sắc nét, độ sáng 350 cd/m2 rất tốt. Đi kèm với đó là tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và khả năng tái tạo màu sắc hoàn hảo.

Cụ thể thì theo thông số đo đạc được thì chiếc màn hình này có thể bao phủ tới 99% không gian màu sRGB, 85% DCI-P3. Một điều hấp dẫn hơn nữa là NSX đã cân chỉnh sẵn sao cho mọi thứ hiển thị chính xác nhất. Đây chính là yếu tố quan trọng khiến cho Lenovo ThinkVision P27h-20 trở nên nổi bật và phù hợp với các content creator hay designer, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe cho chỉnh sửa ảnh hay làm phim, dựng hình 3D.

Kể cả khi bạn không có nhu cầu về tính kỹ thuật cao, đòi hỏi màu sắc chuẩn chỉ thì chiếc màn hình này vẫn gây ấn tượng mạnh từ lần đầu sử dụng. Đơn giản bởi hình ảnh hiển thị vô cùng đẹp, màu sắc chân thực sống động, độ sáng cao kết hợp với phong cách thiết kế đơn giản giúp cho bạn tập trung hoàn toàn vào công việc.

Hiện tại Lenovo ThinkVision P27h-20 đang có giá khoảng hơn 7 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Với độ tiện dụng tuyệt vời và chất lượng hiển thị tốt, thiết kế đơn giản đẹp mắt, chiếc màn hình này đáp ứng được nhiều nhu cầu công việc cao cấp từ doanh nhân cho tới các vị trí kỹ thuật đặc thù.

G.Minh