Trải nghiệm nhanh Tab S7 Plus: Có thể thay thế được laptop

Galaxy Tab S7 Plus đủ mạnh để thay thế được máy tính xách tay trong nhiều trường hợp, đặc biệt ở khoản gọn nhẹ và dễ dàng di chuyển.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus có thiết kế kim loại nguyên khối khiến máy nhìn chắc chắn, sang trọng. Với khối lượng 575g và màn hình 12,4 inch, máy thuộc dạng nhẹ. Bên cạnh đó, máy mỏng 5,7mm, ngang với độ mỏng của các smartphone cao cấp.

Khi gắn bộ bàn phím vào, máy sẽ nặng hơn đáng kể nhưng vẫn nhẹ hơn so với nhiều laptop ở cùng kích thước. Sự đa năng của một chiếc máy tính bảng dạng này là người dùng có thể sử dụng nó để làm nhiều công việc văn phòng khác nhau, nhưng khi cần có thể tháo bàn phím ra để nằm xem phim, chơi game.

Máy được tặng kèm một chiếc bút S Pen đi kèm. Bút sẽ được gắn ở phía lưng sau máy. Tuy nhiên lực hút nam châm giữa bút và máy không đủ mạnh nên khả năng bị rơi ra khá cao. Người dùng nên mua thêm bộ bàn phím rời để bút được giữ chắc chắn hơn, và thực hiện được nhiều công việc hơn.

Bàn phím đi kèm gắn chặt hoàn hảo với chiếc máy tính bảng, biến nó thành một chiếc laptop Android đáng tin cậy. Bàn phím to đủ để gõ chữ thoải mái. Trackpad đi kèm rất nhạy, và tích hợp đủ thao tác để điều khiển như các laptop cao cấp khác. Tuy vậy, do là bàn phím rời, cần phải mỏng nhẹ nên không được tích hợp đèn nền.

Máy dùng màn hình Super AMOLED nên cho màu sắc rực rỡ, độ sâu màu tốt. Chất lượng hình ảnh khi chơi game, xem phim hay duyệt ảnh tương đương các smartphone đời cao hiện nay của Samsung. Máy cũng được trang bị cảm biến vân tay khá nhạy trong màn hình.

Máy trang bị 4 loa chung quanh, được tinh chỉnh bởi AKG nên chất lượng âm thanh tốt so với vóc dáng của nó. Âm thanh nghe to, rõ ràng, bass khá đậm.

Là một trong số rất ít máy tính bảng trang bị màn hình tần số quét 120Hz, lướt web hay xem phim và chơi game trên máy rất mượt mà. Không chỉ vậy, kết hợp với bút S Pen độ trễ thấp, việc viết hay vẽ lên màn hình này tốt hơn trước rất nhiều. Khi viết nhanh, vẽ các nét nhanh, bút và màn hình đáp ứng gần như tức thời, không cảm thấy độ trễ.

Màn hình lớn giúp không gian ghi chú rộng rãi hơn. Chẳng hạn bạn có thể chia màn hình thành 7-8 cột để ghi điểm cho một lần chơi bài. Hoặc màn hình cũng có thể biến thành bảng vẽ cho trẻ em chơi.

Không chỉ là một thiết bị giải trí đa năng, Tab S7 Plus đủ mạnh mẽ để trở thành một máy tính di động phục vụ các công việc nhẹ nhàng. Máy dùng Snapdragon 865+ mạnh mẽ nhất hiện nay của Qualcomm. Có sẵn bộ nhớ 256GB, máy có thể mở rộng thêm 1TB thẻ nhớ, tương đương bộ nhớ laptop.

RAM 6GB có thể khiến việc đa nhiệm 5-6 ứng dụng, bao gồm chơi game và video, hơi giật lắc một chút. Tuy vậy việc mở cùng lúc 3-4 ứng dụng như xem video, lướt web, ghi chú hoặc gõ văn bản thì rất mượt mà.

Để tăng cường khả năng làm việc cho Tab S7 Plus, Samsung trang bị Samsung DeX. Giao diện này giúp máy nhìn như laptop thông thường, chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng. Tuy vậy do không phải nền tảng do Google phát triển nên DeX thi thoảng có lỗi nhẹ, chẳng hạn một số cửa sổ không thể phóng to thu nhỏ, hay thi thoảng có ứng dụng không dùng trackpad điều khiển được.

Tuy vậy, cần hiểu rằng Tab S7 Plus là một chiếc máy tính bảng hỗ trợ công việc, do đó không thể đòi hỏi nó toàn diện như một laptop. Máy được thiết kế cho một người dùng hay di chuyển, giải quyết các công việc phức tạp vừa phải, sau đó về văn phòng hay về nhà dùng nó như một thiết bị giải trí. Người này vẫn cần một chiếc laptop hay máy tính đặt ở công ty hay ở nhà cho các công việc đòi hỏi hiệu suất cao.

Nhìn chung, Tab S7 Plus là máy tính bảng Android mạnh mẽ nhất hiện nay, đủ cho mọi nhu cầu giải trí và làm việc di động. Mức giá của máy tương đương laptop tầm trung nên sẽ khiến nhiều người cân nhắc, tuy nhiên một nhóm đông sẽ mua máy vì tính đa dụng của nó.Máy tính bảng của Samsung trang bị dung lượng pin tới 10.090mAh, hoàn toàn đáp ứng được một ngày làm việc và giải trí trọn vẹn. Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W nhưng đáng tiếc củ sạc theo máy lại chỉ 15W, sẽ mất kha khá thời gian để sạc đầy pin.

Hải Đăng