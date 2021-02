Vì sao máy tính Windows ngày nay chỉ có ổ C trở đi?

Ổ C là di sản trên máy tính cá nhân ngày xưa và vẫn được sử dụng rộng rãi trong hệ điều hành Windows 10 ngày nay.

Nếu là một người mới dùng máy tính, có thể bạn sẽ không khỏi thắc mắc vì sao máy tính Windows ngày nay chỉ có ký hiệu từ ổ C trở đi mà không hề có ổ A hay ổ B. Vấn đề này không xảy ra trên hệ điều hành Ubuntu hay Mac OS, nên đó vẫn là thắc mắc của riêng người dùng Windows mà không biết hỏi ai.

Ký tự ổ bắt đầu từ C cũng có thể khiến nhiều người nhầm lẫn rằng do hệ điều hành được viết bằng ngôn ngữ lập trình C hoặc do C là viết tắt của Computer, D là viết tắt của Data, E là Entertainment, trùng khớp với mục đích sử dụng thường thấy là ổ C để cài hệ điều hành, ổ D để lưu trữ dữ liệu quan trọng, ổ E để lưu phim ảnh, game...

Windows ngày nay chỉ có từ ổ C trở đi

Thực tế, thứ tự này bắt nguồn từ thuở sơ khai của máy tính cá nhân. Khi đó, linh kiện máy tính là rất đắt đỏ, ổ cứng (hard disk) với dung lượng khủng và nhỏ gọn chưa xuất hiện vào thời đó. Chỉ có những tập đoàn lớn như IBM mới trang bị được những ổ cứng "siêu to khổng lồ", cỡ một chiếc máy giặt quần áo ngày nay mà dung lượng chỉ tính bằng MB.

Một cuộc cách mạng lưu trữ dữ liệu đã nổ ra vào cuối thập niên 1960s khi đĩa mềm ra đời (floppy disk). Chiếc đĩa này đã được IBM liên tục cải tiến vào đạt đến dung lượng khủng 1,44 MB và kích thước chuẩn 3,5 inch vào năm 1987. Đây chính là phiên bản tiêu chuẩn của đĩa mềm vẫn được sử dụng cho tới tận ngày nay.

Vậy đĩa mềm thì có liên quan gì đến hệ điều hành Windows? Khi đó, máy tính muốn chạy hệ điều hành phải dùng đĩa mềm để nạp dữ liệu vào, muốn chạy phần mềm hay chơi game thì phải nạp đĩa mềm tương ứng. Đó là thời kỳ đầu của hệ điều hành chưa có giao diện đồ họa MS-DOS và ổ đĩa mềm đã được gán cho ký tự A và B. Hệ điều hành sẽ khởi chạy và bắt đầu dòng lệnh từ ổ C.

Đó là vì phải dành chỗ cho ổ đĩa mềm (ổ A và B)

Cho đến phiên bản Windows 1.0 đầu tiên có giao diện đồ họa năm 1987, Microsoft đã mặc định luôn ổ A và B sẽ được dành cho ổ đĩa mềm, và ổ đĩa cứng chỉ được dùng từ ổ C trở đi.

Thói quen này vẫn được duy trì cho đến thời của Windows XP. Khi đó, nếu người dùng lỡ click chuột nhầm vào ổ A sẽ bị treo máy, tạo ra trải nghiệm người dùng không mấy dễ chịu. Do đó, Microsoft đã ẩn ổ A đi và chỉ hiện từ ổ C trở đi.

Ngày nay, dù mainboard không còn hỗ trợ cổng kết nối ổ đĩa mềm, một số khu vực quân sự đòi hỏi tính bảo mật cực cao vẫn dùng đến ổ đĩa mềm. Trên thực tế, ổ đĩa mềm ngày nay vẫn có thể cắm vào máy tính cá nhân thông qua cổng USB, do đó Microsoft vẫn chừa lại ký tự A, B để dự phòng cho trường hợp người dùng muốn tò mò dùng thử đĩa mềm.

Phương Nguyễn