MMS - Giải pháp bảo vệ an toàn cho các thiết bị di động của bạn

Trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ hiện đại, đối tượng tội phạm mạng dần có động thái chuyển hướng từ việc khai thác lỗ hổng trên các nền tảng máy tính để bàn sang thiết bị di động như điện thoại thông minh (smartphone) và máy tính bảng. Phần mềm an ninh nào có thể “cứu nguy” cho hai nền tảng thiết bị này?

Tội phạm mạng ngày càng “cao tay” trong việc sử dụng các phương pháp mới để phát tán mã độc hiệu quả đến người dùng thiết bị di động. Thống kê từ hệ thống giám sát virut của Bkav cho thấy đã có hơn 35.000 thiết bị smartphone tại Việt Nam nhiễm virut GhostTeam đánh cắp mật khẩu Facebook. Thị trường trong nước cấp thiết lên tiếng đòi hỏi một phần mềm an ninh cho người dùng thiết bị di động.

Tại Việt Nam, rất nhiều phần mềm an ninh cho máy tính bàn (PC) tồn tại bao lâu nay và ngày càng được cải tiến, nâng cấp. Bạn có thể dễ dàng tìm nó trong các cửa hiệu sửa chữa máy tính, phần mềm tràn lan. Trong khi đó, phần mềm an ninh cho điện thoại thông minh và máy tính bảng lại ít được chú ý và khó tìm kiếm. Nắm bắt được thị trường hiện tại, với mong muốn bảo vệ lợi ích của khách hàng sử dụng các thiết bị di động, MobiFone cho ra đời MMS (MobiFone Mobile Security) - Phần mềm an ninh và diệt virut cho điện thoại di động và máy tính bảng. MMS triển khai trên hai hệ điều hành lớn nhất hiện nay: Android và iOS với rất nhiều chức năng bảo vệ, bảo mật và quản lý hữu ích.

Tính năng diệt virut MMS phát triển sử dụng công nghệ điện toán đám mây, tự động cập nhật mẫu nhận diện virut mới giúp thiết bị di động luôn được bảo vệ kịp thời. MMS hoạt động theo cơ chế tự động phát hiện ứng dụng độc hại ngay khi được cài đặt lên điện thoại hoặc theo yêu cầu tự động quét định kỳ của người dung, có thể diệt malware, spyware và Trojans. Với công nghệ quét thông minh Smart Scan, MMS hỗ trợ phát hiện các loại virus “hiện đại” như tự động gửi tin nhắn mất phí cao, đánh cắp tài khoản ngân hàng…

Không dừng lại ở chức năng diệt virut cơ bản như các phần mềm dùng cho máy tính để bàn, MMS đang đứng đầu thị trường nhờ các tính năng bảo mật an ninh khác, nổi bật là chống trộm và tìm vị trí điện thoại thất lạc. Vấn nạn mất cắp điện thoại vốn đã “nhức nhối”, nay trở nên dễ xử lý hơn với MMS. Nếu người dùng để quên, thất lạc điện thoại hay bị mất cắp, MMS khởi động tính năng định vị, hỗ trợ khoá, xoá dữ liệu khẩn cấp từ xa và định vị điện thoại ngay lập tức (Đối với điện thoại chạy hệ điều hành Android version từ 4.0 trở lên, bạn cần phải bật GPS để sử dụng tính năng này). Phần mềm sẽ kích hoạt báo động kêu to giúp tìm điện thoại, ngay cả khi điện thoại ở chế độ im lặng. Khi kẻ trộm thay SIM vào máy, người dùng cũng có thể biết được số điện thoại mới. Ngoài ra, để tìm vị trí điện thoại, người dùng chỉ cần nhắn tin là xác định được toạ độ hoặc truy cập vào mobile.bkav.com.vn điền tọa độ để biết vị trí hiện thời của điện thoại bị mất trên bản đồ.

Nhờ được trang bị bộ lọc thông minh (Smart Filter), MMS có thể chặn tin nhắn rác và cuộc gọi không mong muốn với tỷ lệ đến 100%. Phần mềm có thể tự động chặn các cuộc gọi nhỡ lừa đảo từ điện thoại vệ tinh và điện thoại trong nước; hoặc người dùng cũng có thể bổ sung chặn tin nhắn và cuộc gọi theo số điện thoại hoặc chặn theo các từ khóa xuất hiện trong nội dung tin nhắn. Tối ưu hơn thế, tính năng thiết lập chế độ riêng tư giúp người dùng có thể đặt chế độ không nhận cuộc gọi từ các thuê bao không có trong danh bạ vào ban đêm, áp dụng cho các ngày trong tuần hoặc áp dụng riêng cho ngày cuối tuần hoặc chỉ đặt chế độ chặn trong khoảng thời gian của một cuộc họp.

Cuối cùng, các tính năng phần mềm tự động hỗ trợ đã góp phần làm MMS trọn vẹn hơn khi đến tay người dùng, bao gồm: dọn rác tối ưu hệ thống, sao lưu và phục hồi và giám sát truy cập. MMS có thể tìm kiếm sâu dọn dẹp các vấn đề về bộ nhớ, các ứng dụng rác đang chạy, các loại tập tin rác do các ứng dụng, hệ điều hành sinh ra trong quá trình sử dụng…, gúp tối ưu hệ thống và tăng tối đa hiệu suất sử dụng của máy. Tính năng sao lưu và phục hồi giúp sao lưu danh bạ, sao lưu tin nhắn, sao lưu nhật ký cuộc gọi lên đám mây hoặc lên thẻ nhớ một cách an toàn. Từ đó dễ dàng và nhanh gọn phục hồi dữ liệu đã sao lưu, giúp khách hàng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chẳng may điện thoại có dung lượng thấp thì tính năng này đúng là ‘cứu cánh” cho người dùng, khi mà càng ngày càng nhiều dữ liệu được cập nhật vào một chiếc điện thoại trong guồng quay đời sống hàng ngày. Nhờ sao lưu lên đám mây hoặc thẻ nhớ, người dùng có thể truy cập trực tuyến dữ liệu bằng máy tính hoặc điện thoại từ bất kỳ địa điểm nào, vô cùng tiện lợi và hiệu quả. Tính năng giám sát và truy cập hỗ trợ quét và cảnh báo các phần mềm có thể truy cập vào các thông tin riêng tư trên máy như danh bạ, tin nhắn, vị trí máy... , đặc biệt là phát hiện và loại bỏ các phần mềm nghe lén trên điện thoại di động. Tính nang cũng hỗ trợ quét và cảnh báo các phần mềm có kết nối internet, các phần mềm sử dụng nhiều lưu lượng mạng 3G/4G.

Hiện nay, với mức giá gói cước sử dụng phần mềm theo kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng lần lượt là 10.000 đồng; 29.000 đồng; 59.000 đồng; 99.000 đồng. MobiFone mong muốn đem công nghệ hữu ích phủ rộng đến mọi người, mọi nhà, bảo vệ mọi người an toàn trong thời đại công nghệ số. Trong tương lai, MMS sẽ trở thành phần mềm “thân thiết” với người sử dụng thiết bị thông minh.

Khách hàng quan tâm đến giải pháp MMS và các sản phẩm CNTT của MobiFone có thể tìm hiểu chi tiết tại https://itc.mobifone.vn/

Phương Dung