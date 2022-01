MSIology: MSI Gameverse công bố các dòng sản phẩm laptop chơi game và sáng tạo nội dung mới nhất

MSI đã chính thức công bố dải sản phẩm laptop mới, được trang bị vi xử lí Intel® H thế hệ 12 - Đón đầu thời đại metaverse sắp tới với các mẫu laptop mới có logo Meta-ready.

MSI Gameverse: Chìa khóa để bạn bước vào Metaverse

Ông Derek Chen, Giám đốc Kinh doanh & Marketing toàn cầu mảng laptop của MSI, cho biết “MSI đã đón đầu nhu cầu đang bùng nổ của Metaverse và tạo ra những chiếc laptop đạt chuẩn Meta-ready.”

Tấm dẫn nhiệt kim loại lỏng có thể thay đổi trạng thái: Bí mật sức mạnh của MSI

MSI trân trọng giới thiệu công nghệ tản nhiệt hoàn toàn mới: “Tấm dẫn nhiệt kim loại lỏng có thể thay đổi trạng thái.” Khi nhiệt độ của máy đạt mức 58°C (136° F), tấm dẫn nhiệt này sẽ chảy ra và lấp đầy không gian giữa CPU và tấm hấp thụ nhiệt. Quá trình chuyển hóa này giúp tăng cường hiệu suất dẫn nhiệt so với keo tản nhiệt thông thường, trong khi lại có độ an toàn cao hơn so với các giải pháp sử dụng kim loại lỏng khác. Với tính năng tản nhiệt tân tiến này, hiệu năng tổng thể của máy có thể cải thiện tối đa tới 10%.

Sự kết hợp giữa laptop cho doanh nhân và cho game thủ: Stealth GS77

MSI giới thiệu mẫu laptop chơi game cao cấp mới nhất của hãng, chiếc Stealth GS77 – sản phẩm đã đạt giải thưởng sáng tạo tại CES 2022. Stealth GS77 có thiết kế hoàn toàn mới với bản lề được đặt ở giữa, sử dụng chất liệu cứng cáp hơn, cho độ bền gấp hai lần so với thế hệ trước. Là sản phẩm lai giữa laptop làm việc và laptop giải trí, nên Stealth GS77 cũng trang bị nhiều tính năng phù hợp với môi trường doanh nghiệp. Máy có bàn di lớn hơn tới 50% và bề mặt phím lớn hơn 8%, cho trải nghiệp nhập liệu mượt mà hơn hẳn. Stealth GS77 cũng có nút gạt khóa webcam vật lí để tăng thêm một lớp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Chiếc MSI Stealth G77 được trang bị vi xử lí Intel thế hệ 12 và card đồ họa Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop mới nhất. “Sức mạnh của dòng Stealth GS là không thể phủ nhận được. Nó dễ dàng đáp ứng ngày dài làm việc của bạn, trong khi vẫn cho phép chơi game thoải mái mỗi đêm” - ông Marc Chen, giám đốc quản lí sản phẩm laptop MSI nói.

“Tôi có thể dùng chiếc máy này làm máy làm việc chính để biên tập video, mang theo mình trong những chuyến công tác để họp, và tới cuối ngày thì có thể chơi game. Nó đáp ứng mọi nhu cầu của tôi” - Tom Honeyands từ kênh The Tech Chap chia sẻ.

Raider GE series, quái thú hiệu năng

“Khi nói về sức mạnh xử lí, Raider GE đứng trên đỉnh của thế giới game,” ông Eddie Chen, trưởng nhóm marketing sản phẩm laptop MSI, tự hào nói. Dòng sản phẩm Raider GE không chỉ trang bị vi xử lí Core i9 và card đồ họa Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop mới nhất, mà còn sở hữu công nghệ OverBoost độc quyền của MSI, cung cấp công suất tiêu thụ tối đa tới 220W. Con số này cao hơn tới 13% so với các thương hiệu đối thủ.

“Một vài mẫu laptop tạo cảm giác rằng chúng đã đuổi được rất sát dòng máy desktop về mặt hiệu năng, nhưng Raider GE thì đã ngang ngửa với máy desktop rồi” - cũng theo lời ông Eddie.

Sản phẩm hợp tác với Ubisoft: Crosshair 15 phiên bản Rainbow Six Extraction

MSI tự hào được công bố mối quan hệ hợp tác với hãng game Ubisoft với phiên bản đặc biệt Crosshair 15 Rainbow Six Extraction. Với thiết kế lấy cảm hứng từ game, sản phẩm này có ngoại hình cực kì bắt mắt với các tông màu vàng, xanh lá và xanh lam, tạo cảm giác như người dùng đang ở trong thế giới game vậy.

Crosshair 15 phiên bản Rainbow Six Extraction với thiết kế cực bắt mắt

Nhắm tới các game thủ thể loại FPS, MSI Crosshair 15 sử dụng màn hình tối đa tới QHD 240Hz và card đồ họa tối đa tới Nvidia RTX 3070Ti Laptop, TGP lên tới 140W, cao hơn tới gần 50% so với các laptop cùng phân khúc trên thị trường. Và quan trọng nhất, Crosshair 15 cũng là laptop đạt chuẩn “Meta Ready”.

Marc Desfosses, trưởng nhóm lập trình của tựa game Rainbow Six Extraction nói rằng chiếc MSI Crosshair 15 phiên bản Rainbow Six Extraction là “sự kết hợp hoàn hảo giữa Ubisoft và MSI. Hiệu năng mạnh mẽ giúp bạn chìm đắm vào trong thế giới game và dễ dàng giành được chiến thắng. Đây là cỗ máy mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.”

Intel cũng giới thiệu nền tảng mới của hãng tại sự kiện ra mắt sản phẩm MSI. Greg Cnossen, Giám đốc mảng kinh doanh tiêu dùng của Intel, chỉ ra rằng các CPU thế hệ 12 mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng và hiệu suất tiêu thụ điện, với tối đa 14 nhân trên dòng CPU H series. “Kết hợp CPU thế hệ 12 mới của chúng tôi với khả năng tản nhiệt và kinh nghiệm thiết kế lâu năm của MSI, các bạn có thể hiểu được tại sao tôi lại hào hứng về các mẫu laptop chơi game lẫn sáng tạo nội dung mới của MSI.”

Vẻ đẹp công nghệ trên MSI Creator 17 và Creator Z16P

MSI cũng đã giới thiệu các mẫu laptop mới nhất thuộc dòng sáng tạo nội dung của mình ở nửa sau của sự kiện. Hãng cho ra mắt sản phẩm đã đạt giải thưởng sáng tạo CES – chiếc Creator Z17. Với vỏ nhôm được gia công cắt CNC cùng màn hình tỉ lệ vàng 16:10, thiết kế của chiếc Creator Z17 hội tụ mọi yếu tố thẩm mỹ trên sản phẩm công nghệ.

Creator Z17 cũng có đầu đọc thẻ nhớ full-size UHS vã hỗ trợ bút MSI Pen – đây là mẫu laptop 17-inch đầu tiên trên thế giới hỗ trợ bút cảm ứng. Bruce Lin, Giám đốc marketing sản phẩm laptop của MSI, phát biểu: “Bất kể bạn đang ngồi ngả lưng ở quán cà phê để tìm cảm hứng, hay đang trình bày ý tưởng mới với đồng nghiệp, chiếc Creator Z17 cũng sẽ là cộng sự lí tưởng của bạn.”

MSI cũng nâng cấp mẫu laptop cao cấp Creator Z16 lên thành phiên bản Creator Z16P. Máy sử dụng giải pháp tản nhiệt buồng hơi độc quyền của MSI, cho bề mặt tản nhiệt lớn hơn 76%, lưu lượng gió cao hơn 65%, mang lại hiệu năng mạnh hơn tối đa tới 70% so với thế hệ trước.

Độ chính xác màu sắc là yếu tố cực kì quan trọng trong công việc thiết kế, và cả Creator Z17 lẫn Creator Z16P đều sử dụng công nghệ MSI True Pixel, đáp ứng tiêu chuẩn về độ phủ màu 100% DCI-P3 cùng độ lệch màu delta-E nhỏ hơn 2. Chưa hết, để tăng cường hiệu suất cho máy, Creator Series nay đã trang bị vi xử lí Intel Core i9 thế hệ 12 và card đồ họa tối đa tới Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop. Chúng cũng đạt chứng nhận “Meta-Ready”.

Cả Creator Z17 và Creator Z16P đều hỗ trợ công nghệ MSI True Pixel

Nvidia cũng gửi những lời tán thưởng về dòng sản phẩm laptop sáng tạo nội dung của MSI tại sự kiện. Stephanie Johnson, Giám đốc marketing toàn cầu mảng Nvidia Studio, phát biểu rằng chiếc MSI Creator Z17 và Z16 mới đã đưa hiệu năng cũng như tính di động lên một tầm cao mới. Nhờ hợp tác với chương trình Nvidia Studio và nền tảng Omniverse, sử dụng các phần mềm sáng tạo hàng đầu hiện nay, các nghệ sĩ có thể chuyển asset qua lại giữa các ứng dụng ngay trong thời gian thực. “Các nghệ sĩ sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì với dòng laptop MSI Creator mới.”

MSI Center hoàn toàn mới sử dụng công nghệ AI

Không chỉ tập trung vào hiệu năng phần cứng, MSI cũng đầu tư vào các công nghệ thông minh để cho trải nghiệm mượt mà hơn. Phiên bản MSI Center mới nhất nay đã có các chế độ sử dụng AI. Tính năng “Smart Auto” mới sẽ tự động nhận diện trạng thái sử dụng máy của người dùng và điều chỉnh chế độ hoạt động của máy, cho trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Trong khi đó, “Ambient Silent AI” lại tự động chỉnh tốc độ quạt tùy theo độ ồn môi trường xung quanh để mang lại hiệu năng tốt nhất có thể mà vẫn đảm bảo máy hoạt động êm ái.

Sẵn sàng cho Meta với laptop MSI

Toàn bộ dải sản phẩm laptop chơi game và sáng tạo nội dung của MSI nay được nâng cấp lên vi xử lí Intel H series thế hệ 12 và card đồ họa tối đa tới Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop mới nhất để đạt chuẩn Meta-Ready. Chúng sẽ là cầu nối để đưa bạn bước vào thế giới ảo kì thú.

Tấm dẫn nhiệt kim loại lỏng có thể thay đổi trạng thái chỉ được trang bị trên Raider GE series và Stealth GS77 phiên bản sử dụng vi xử lí Intel® Core™ i9 để tối ưu hóa hiệu năng.

Theo dõi sự kiện trực tuyến MSI MSIology: msi.gm/MSIology2022

Phương Dung