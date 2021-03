Ngày 17/3 Samsung tiết lộ smartphone dòng A mới

Hãng smartphone Hàn Quốc sẽ tổ chức sự kiện ngày 17/3 để giới thiệu smartphone dòng A mới, “mang đến sự tuyệt vời cho tất cả mọi người”.

Hôm 9/3, Samsung gửi thư mời sự kiện Unpacked 22h ngày 17/3, nơi công ty có thể giới thiệu smartphone dòng A mới. Samsung cho biết, tại sự kiện, hãng sẽ giải thích họ “mang đến sự tuyệt vời cho tất cả mọi người” bằng cách nào.

Vào giữa tháng 1, hãng điện tử Hàn Quốc đã ra mắt smartphone cao cấp (flagship) đầu tiên của năm, Galaxy S21, S21 Ultra và S21 Plus trong sự kiện trực tuyến. Tất cả đều kết nối 5G, giá khởi điểm 800 USD, rẻ hơn 200 USD so với sản phẩm tiền nhiệm. Dù đã giảm giá, một phần do tình hình kinh doanh hiện tại, mức giá 800 USD dường như vẫn khá đắt với hàng triệu người mất việc làm trong dịch Covid-19. Đây sẽ là nơi Galaxy A hướng đến.

Có thể Samsung sẽ định giá dòng A năm nay rẻ hơn năm 2020, đi ngược lại xu hướng vài năm trước khi Apple và Samsung đua nhau công bố smartphone nghìn đô. Theo thời gian, nhiều người gắn bó với thiết bị cũ hơn thay vì mua máy mới hoặc lựa chọn máy giá rẻ hơn. Những công nghệ mới như 5G cũng trở nên dễ chịu hơn so với ban đầu, giúp Samsung và các hãng khác hạ giá sản phẩm.

