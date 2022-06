Người dùng iPhone 7 nổi giận vì không được lên iOS 16

Apple đang bị người dùng phản đối sau khi thông báo iOS 16, hệ điều hành sẽ ra mắt mùa thu năm nay, không hỗ trợ iPhone 7 và 7 Plus.

iOS 16 sẽ mang đến các thay đổi lớn và khả năng tùy biến cho màn hình khóa, iMessage cũng như ví Wallet… Từ lâu, người dùng iPhone mong muốn Apple cho họ quyền cá nhân hóa cao hơn và cuối cùng cũng được đáp ứng với iOS 16. Dù vậy, nhiều người dùng iPhone đời cũ, bao gồm iPhone 7/ 7 Plus, không được “lên đời” hệ điều hành mới.

iPhone 7 và 7 Plus ra mắt tháng 9/2016. iPhone 7 Plus là iPhone đầu tiên trang bị cụm camera hai ống kính. Cả hai mẫu đều loại bỏ nút Home vật lý, thay bằng công nghệ cảm ứng taptic. iPhone 7 cũng đánh dấu dấu chấm hết của jack tai nghe.

Với iOS 15, Apple hỗ trợ các thiết bị cũ như iPhone SE thế hệ hai, iPhone 7, 7 Plus. Dù mọi người dự đoán iOS 16 sẽ “bỏ rơi” iPhone 6S, 6S Plus, iPod touch, việc Apple bỏ qua iPhone 7 và 7 Plus lại là một điều bất ngờ.

Sau ngày đầu WWDC 2022, người dùng iPhone 7 chia sẻ sự thất vọng trên các mạng xã hội. “Wow, ngạc nhiên chưa, họ đã ‘đá’ 7/7+”, một người viết trên diễn đàn của MacRumors. Những khách hàng khác phàn nàn trên Twitter. Hầu như đều có chung cảm xúc bất mãn vì Apple không đưa ra lý do cho quyết định của mình.

“Apple không hỗ trợ iOS 16 trên iPhone 7 có lẽ là thứ kỳ quái nhất tôi từng biết. Tệ hơn cả là iPad yếu hơn iPhone 7 vẫn nhận được iOS mới. Logic gì đây”, người dùng Twitter @Not_Prasar viết.

Giải thích hợp lý nhất có lẽ là chip A10 Fusion trong iPhone 7 và 7 Plus không đủ mạnh để chạy iOS 16 và tất cả tính năng mới. Dù vậy, iPad thế hệ 6 và 7 cũng dùng chip A10 Fusion lại được nâng cấp iPadOS 16. Hơn nữa, iPad thế hệ 5, trang bị chip A9 lỗi thời hơn so với chip A10 Fusion, cũng được iPadOS 16 hỗ trợ. Dù iOS và iPadOS khác nhau, chúng có chung nhiều tính năng và công nghệ nền.

Về lý thuyết, Apple có thể vẫn hỗ trợ iOS 16 trên iPhone 7 và 7 Plus nhưng vô hiệu hóa một số tính năng “nặng đô”. Làm như vậy, người dùng iPhone 7 vẫn được hưởng lợi từ những cải tiến hiệu suất, bảo mật của iOS 16, cũng như các điều chỉnh nhỏ như khả năng chỉnh sửa iMessages, vốn không cần tới CPU quá mạnh.

Việc giữ một số tính năng nhất định cho iPhone đời mới (trong trường hợp iOS 16 là iPhone dùng chip A12 Bionic trở lên) không phải mới xảy ra gần đây. Nó là một thông lệ quen thuộc của Apple. Hiện công ty vẫn chưa bình luận gì về việc này.

Du Lam (Theo MacRumors)