Người Việt không tiếc dùng mỹ từ cho iMac và iPad Pro mới

Những người am hiểu sản phẩm Apple gọi iPad mới là “quái vật”, và dùng mỹ từ “quyến rũ” cho iMac mới.

Những người am hiểu công nghệ được ICTnews hỏi ý kiến chia ra hai phe rõ ràng sau sự kiện Apple đêm qua: một phe bị iMac hớp hồn, phe kia bị iPad Pro đánh gục.

Ngọc Vy, nữ phóng viên công nghệ được biết nhiều trong giới, không chần chừ chọn iMac mới như sản phẩm hot nhất sự kiện Spring Loaded của Apple rạng sáng 21/4 (giờ Việt Nam).

“Đây là lần đầu tiên em có mong muốn mua iMac”, Vy chia sẻ. Cô cũng là fan của Apple nhưng chỉ tập trung ở iPhone, Apple Watch, AirPods, Macbook. “Em bị thu hút ngay vì thiết kế của iMac. Có sự kết hợp tuyệt vời giữa màu sắc và thiết kế máy. Nếu màu sắc rực rỡ đứng riêng với iMac thì không thu hút mấy, nhưng những màu này phủ lên iMac tạo nên một sản phẩm có sức hút lớn”.

Những chiếc iMac mới được phủ 7 màu sắc khác nhau.

iMac mới có thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 11,5mm và có kiểu dáng như một chiếc iPad lớn gắn vào trụ. Nó dùng màn hình 24 inch, độ phân giải 4,5K, công nghệ True Tone, phủ chống lóa. Đặc biệt, máy có 7 màu sắc rực rỡ đi kèm.

Theo Vy, dịch Covid-19 khiến không khí u ám, màu xám đặc trưng của Apple càng làm mọi thứ buồn tẻ hơn, nhưng 7 màu sắc mới khiến không gian bừng sáng, lan toả tinh thần lạc quan.

Ngoài ra, việc Apple bán kèm các phụ kiện đồng bộ đi kèm như chuột, trackpad sẽ giúp iMac dễ hoà vào một không gian nội thất theo ý muốn.

Cuối cùng, điểm hợp lý trên chiếc iMac mới mà nữ phóng viên công nghệ yêu thích chính là mức giá từ 1.299USD. Mức giá này dễ chịu hơn so với dòng iMac trước đây, tương đương với một chiếc Macbook, do đó người dùng dễ tiếp cận hơn.

Anh Tú (trang Công nghệ Việt) cũng chọn iMac làm thiết bị tiêu biểu trong sự kiện Apple tung hàng loạt sản phẩm mới.

“iMac đúng với những suy nghĩ và mong muốn của tôi về một chiếc máy tín All in One với màn hình lớn nhưng lại rất gọn gàng trên bàn làm việc. iMac mới còn có tới 7 màu và chip M1 thì rất mạnh và mát”, Tú chia sẻ.

Ông Mai Triều Nguyên, chủ chuỗi Mai Nguyên, cũng nghiêng hẳn về iMac vì chiếc máy có thể hoà hợp với nhiều không gian nội thất, kèm với sức mạnh và mức giá dễ chịu.

Trong khi nhiều người say đắm iMac với nhiều màu sắc mới, những người khác lại chú tâm tới iPad Pro trong sự kiện đêm qua.

Trả lời ICTnews, anh Trần Mạnh Hiệp - đồng sáng lập diễn đàn Tinh Tế - không chần chừ chọn iPad Pro là ngôi sao mới trong loạt sản phẩm vừa ra.

Cũng như Ngọc Vy, anh Hiệp khẳng định có nhu cầu mua chiếc iPad Pro mới. “Anh dùng iPad từ 2018 đến giờ chưa mua mới vì những nâng cấp trước nay chưa đáng giá. Nhưng những đổi mới trên iPad Pro mới thì rất giá trị”.

Anh Hiệp liệt kê những tính năng trên dòng iPad Pro mới mà anh cho rằng rất đáng giá. Chiếc máy có màn hình độ sáng cao với 10 ngàn bóng đèn LED bên dưới, có thể thay đổi độ sáng ở 2.500 vùng - vượt hẳn mọi màn hình hiện nay trên thị trường.

Bên cạnh đó, máy dùng chip M1 rất mạnh, RAM 16GB, bộ nhớ 2TB, cổng thunderbolt. Cấu hình này tương đương iMac, Macbook, và vượt mọi máy tính bảng hiện nay.

“Anh thích iPad Pro 12,9 inch không chỉ vì phù hợp nhu cầu sử dụng mà còn cách Apple tích hợp công nghệ vào sản phẩm”, anh Hiệp nói.

iPad Pro mới thậm chí mạnh hơn cả một số MacBook.

Tommy Le - một người am hiểu các sản phẩm Apple - gọi iPad 12,9 inch là “một con quái vật tí hon”, với chip M1 không có đối thủ. Tất cả phần cứng lẫn phần mềm của sản phẩm đều hướng đến công việc cho những người như nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, doanh nhân...

“Cảm giác đi chụp 3.000-4.000 tấm ảnh RAW, kéo sợi dây USB C truyền data chớp nhoáng giữa máy ảnh/iPad/MacBook với thunderbolt. Chỉnh Lightrooom tải lên cloud trong vòng 6-8 tiếng tập trung tối đa để trả cho khách hàng. Nếu làm đúng dự án lớn thì tầm 3 dự án là đủ lấy lại vốn đầu tư ban đầu…”, Tommy nói.

Nguyễn Hồng Phúc, một chuyên gia công nghệ, dự đoán nếu iPad mới chạy được ứng dụng tương đương trên MacOS thì sẽ tạo lợi thế cực kỳ lớn. Bởi chiếc máy này đã có sức mạnh tương đương, thậm chí vượt nhiều MacBook hiện tại.

Trong sự kiện được Apple tổ chức rạng sáng nay 21/4, một loạt sản phẩm mới được ra mắt gồm iMac, iPad Pro, AirTag, Apple TV và màu tím mới cho iPhone 12 mini.

Các nhà bán lẻ Việt Nam dự báo mức giá cho iMac 34,99 triệu đồng, iPad Pro từ 21,99 triệu đồng.

