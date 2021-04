Những hãng di động nổi tiếng đã rút khỏi Việt Nam

1. HTCHTC từng là một trong những cái tên hùng mạnh trên thị trường di động. Năm 2011, công ty này đứng vị trí thứ 3 sau Samsung và Apple. Những smartphone của HTC có hiệu năng tốt và giá bán hợp lý. Nhà sản xuất Đài Loan đã gây được tiếng vang lớn với các mẫu smartphone như One X, One M7 hay One M8.