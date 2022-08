Những sai lầm kinh điển trong lịch sử Apple

Sa thải Steve Jobs. Nhiều người sẽ bất ngờ về thông tin Steve Jobs bị đuổi khỏi công ty do chính ông sáng lập, trước khi quay trở lại và đưa Apple lên vị trí đỉnh cao của thế giới công nghệ. Việc đó đã thật sự xảy ra. Năm 1985, những mâu thuẫn trong nội bộ đã khiến cho cả 2 nhà đồng sáng lập ra đi. Steve Wozniak tự rút lui, trong khi Steve Jobs bị sa thải. Sau khi mất việc, Jobs bán phần lớn cổ phiếu Apple, dồn sức thành lập công ty máy tính NeXT. Đến năm 1996, Apple mua NeXT, mở đường cho nhà sáng lập quay trở lại vị trí điều hành vào năm 1997. Nếu không có thương vụ này, có lẽ một Apple thành công như hiện nay không tồn tại. Đuổi việc Steve Jobs là một trong những sai lầm lớn nhất của Apple. Ảnh: Apple.