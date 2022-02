Những sản phẩm hiếm hoi nhất mà Apple từng bán trên thị trường

Không nhiều người biết rằng Apple từng bán cả máy ảnh, máy in, máy chơi game.

Được thành lập vào năm 1976, đến nay Apple đã bước sang tuổi 46. Trải qua hơn bốn thập kỷ, Apple đã bán rất nhiều sản phẩm ra thị trường. Trong số đó, có những thành công, mang tính biểu tượng nhưng cũng không ít mặt hàng khiến cho Apple không muốn nhắc lại.

Máy tính Mac họa tiết chấm bi và hoa

Trong quá khứ từng tồn tại mẫu máy tính Mac chấm bi, “hoa hoét”. Đây là một trong những thiết kế có sẵn của iMac G3, đánh dấu sự trở lại của Steve Jobs và cũng là một trong những thiết kế đầu tiên của Jony Ive.

Ngoài ra, sản phẩm còn có các màu cơ bản như đỏ, xanh, vàng, xanh lục và tím.

Máy in OneScanner

Apple cũng đã có một thời tung ra các sản phẩm phụ kiện dành cho máy tính của mình. OneScanner bắt đầu bán ra vào đầu những năm 90 và đã trải qua một số lần sửa đổi cho đến khi Apple hủy bỏ nó vào năm 1997.

Máy in SilenType

Đây là máy in nhiệt đầu tiên của Apple, được công bố vào năm 1979 và phát hành vào năm 1980 với giá chỉ 599 USD, được phát hành ngay sau Apple II Plus. Máy in Silentype của Apple là một máy in khá hợp túi tiền so với các máy in khác thời bấy giờ.

Máy ảnh QuickTake 100

Apple cũng đã phát hành một chiếc máy ảnh mang tên QuickTake 100. Tạp chí Time gọi QuickTake là “chiếc máy ảnh kỹ thuật số cá nhân đầu tiên” và vinh danh là một trong số “100 thiết bị tuyệt vời nhất, có ảnh hưởng nhất từ ​​năm 1923 đến nay”. Tuy nhiên, nó đã không thành công như mong đợi.

Quần áo

Năm 1986, Apple bán các mặt hàng thời trang, bao gồm áo nỉ, áo sơ mi in hình, áo thun polo, mũ lưỡi trai, trang phục trẻ em. Ngoài quần áo, thương hiệu còn thành công rực rỡ với các phụ kiện như thắt lưng và túi xách. Apple hiện chỉ bán quần áo tại cửa hàng Apple Park của mình.

Máy chơi game Pippin

Công ty đã thiết kế nền tảng chơi game của mình dựa trên hệ điều hành Macintosh. Pippin được ra mắt vào năm 1996 và biến mất vào năm 1997, tuy nhiên Apple đã bán được 42.000 sản phẩm.

Thái Hoàng(Theo D1SoftballNews)