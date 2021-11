Những thiết bị công nghệ độc đáo nhưng thất bại

RED Hydrogen One được ra mắt năm 2018 với những tính năng táo bạo như “màn hình 3 chiều holographic”, khả năng kết nối phụ kiện dạng module kiêm màn hình phụ cho máy quay phim chuyên nghiệp RED. Sau nhiều tháng chậm trễ, RED Hydrogen One gây thất vọng lớn do kích thước cồng kềnh, cấu hình lỗi thời, khó sử dụng, chất lượng camera không tương xứng, khả năng hiển thị kém bên cạnh giá bán cao. Dự án smartphone màn hình 3D bị RED chấm dứt chỉ sau một thế hệ. Ảnh: Ars Technica.