Nothing Phone: “Kẻ ngoại đạo” giới Android sẽ khiến các ông lớn phải dè chừng?

“Chiếc điện thoại sẽ không giống như bất cứ thứ gì bạn từng thấy”.

Đó là nội dung được đăng tải trên Twitter bởi doanh nhân công nghệ Carl Pei, một trong những bộ não đại tài đứng sau thương hiệu OnePlus đình đám hiện nay.

Nothing là một công ty công nghệ mới được Carl Pei thành lập sau khi nói lời chia tay với OnePlus vào năm 2020. Trước khi “dấn thân” vào thế giới Android, Nothing đã phát hành tai nghe không dây trong suốt mang tên Nothing ear (1) được giới công nghệ đánh giá cao.

Trong một thông điệp trên Twitter, Pei cho biết: "Đây là nó, nó đã chính thức xuất hiện. Mùa hè này, chúng tôi sẽ ra mắt điện thoại thông minh đầu tiên của mình – phone (1). Mặc dù nó sẽ không giống bất cứ thứ gì bạn đã thấy, và tôi rất mừng về nó, đây chỉ là sự khởi đầu về câu chuyện của Nothing”.

Mọi thông tin về phone (1) vẫn còn rất hạn chế, tuy nhiên, chúng ta có thể chắc rằng nó sẽ được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm tốc độ cao cùng hệ điều hành Android tùy biến mang tên Nothing OS.

Nothing đã đăng tải bức ảnh màn hình chính của phone (1) với một giao diện trực quan, mang hơi hướng của Android thuần túy nhưng không kém phần thú vị với phần hiển thị thông tin ngày giờ bằng phông chữ Mini Pixel.

Nothing hứa hẹn hệ điều hành Nothing OS của họ sẽ chắt lọc mọi tính năng tốt nhất của Android để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Vào năm 2014, OnePlus One ra mắt với cấu hình cao, giá thành rẻ đã đạt được thành công to lớn trong thị trường Android vốn đầy cạnh tranh. Do đó, để tạo được dấu ấn cho người dùng, Nothing Phone cần phải làm nhiều điều hơn thế.

Những thông tin tiếp theo về Nothing sẽ tiếp tục được cập nhật trong một vài tháng tới. Sản phẩm sẽ ra mắt công chúng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay.

Thái Hoàng(theo Express)