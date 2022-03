Nothing Phone liệu có thể lặp lại thành công của OnePlus?

CEO hãng smartphone Nothing tự tin mẫu điện thoại Android đầu tiên của họ sẽ tạo nên tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp điện thoại.

Đó cũng là lời khẳng định “chắc nịch” của OnePlus vào thời điểm ra mắt chiếc OnePlus One vào năm 2014 và rồi OnePlus đã thực sự đạt được thành công lớn vào năm đó. Đây cũng là tiền đề cho CEO Nothing, Carl Pei hay còn được biết đến là nhà đồng sáng lập nên OnePlus có niềm tin mãnh liệt vào sự thành công của Nothing Phone (1).

Trong những năm gần đây, thị trường điện thoại thông minh đã có sự biến chuyển mạnh mẽ. Trong khi các thương hiệu lâu đời chứng kiến sụt giảm thị phần, các thương hiệu mới dường như lại có sự “hoá rồng” tới đáng kinh ngạc.

Trong một video phát sóng trực tiếp vào ngày 23/3, Carl Pei đã tiết lộ kế hoạch của Nothing. Ông cho rằng sự thiếu đổi mới trên phân khúc điện thoại thông minh là lý do gia nhập thị trường.

Bất chấp những thách thức trong ngành, ông tin rằng Nothing có thể thay đổi mọi thứ, bắt đầu từ mẫu Nothing Phone (1) dự kiến công bố vào mùa hè năm 2022.

Một số chi tiết về điện thoại đã được tiết lộ, chẳng hạn như hệ điều hành dựa trên Android được tùy chỉnh nhưng không có bloatware (phần mềm, ứng dụng được nhà sản xuất cài sẵn) và chu kỳ hỗ trợ cập nhật phần mềm ngang bằng với Google Pixel.

Trong bài phát biểu của mình, Carl Pei chia sẻ, đội ngũ Nothing bao gồm 300 nhân sự, nhiều gấp ba lần số nhân viên 88 người tại OnePlus vào tháng 12/2014.

Nothing cho biết đã hình thành quan hệ đối tác với các công ty như Google, Samsung, Qualcomm, BYD, Sony và Visionox như một phần trong kế hoạch chuỗi cung ứng của mình. Công ty cũng đã huy động được số vốn hơn 140 triệu USD, mặc dù chỉ tung ra một sản phẩm.

Nothing cũng có lợi thế khi đặt trụ sở công ty tại London (Anh), điều này sẽ thu hút những người đặt trước OnePlus và các thương hiệu Trung Quốc nói chung. Trước đó, công ty đã bán tai nghe không dây của mình ở khoảng 40 quốc gia, bao gồm Mỹ.

Cho tới thời điểm này, tài sản lớn nhất của Nothing chính là người sáng lập Carl Pei - người đứng đầu OnePlus cùng với Pete Lau cho đến năm 2020. Kinh nghiệm trực tiếp quản lý một công ty khởi nghiệp thành công của ông có thể là chìa khóa để đảm bảo thành công cho Nothing.

Thái Hoàng(Theo Screenrant)