'Phác họa' về Apple Glasses: Thiết kế, cấu hình như thế nào, giá khoảng bao nhiêu?

Nhưng Kuo chỉ ra rằng Apple Glasses sẽ không có CPU, GPU, bộ nhớ xử lý, bộ nhớ lưu trữ hay bất kỳ thành phần điện tử nào khác ngoại trừ máy chiếu, máy ảnh được sử dụng để chụp cảnh xung quanh bạn và kết nối không dây liên kết với iPhone của bạn. Do đó, thiết bị này cũng sẽ có pin nhỏ hơn, điều này cũng sẽ làm giảm giá cũng như giảm trọng lượng.

Chúng ta hoàn toàn mù tịt khi nói đến thiết kế. Tuy nhiên, chúng ta có thể mong đợi một điều: thiết bị này sẽ nhẹ hơn nhiều so với các thiết bị đối thủ bởi vì Apple Glasses chỉ là phụ kiện của iPhone, không phải là thiết bị độc lập như thiết bị AR của Microsoft. Điều này đã được xac nhận không chỉ bởi Kuo mà còn bởi lập trình viên Apple người đã phân tích mã trong iOS 13. Apple Glasses cũng có thể hoạt động với iPad và máy Mac.

Dù thế nào chúng ta cũng biết rằng Tim Cook là một “fan cuồng” của thực tế tăng cường, công nghệ mà ông cho rằng mang tính xã hội và gắn kết hơn so với thực tế ảo.

Là một phụ kiện của iPhone chắc chắn cũng sẽ có tác động đối với yếu tố hình thức của Apple Glasses. Kính này sẽ không nhẹ như kính mát Ray-Ban của bạn, nhưng chúng có thể đủ nhẹ để chỉ là kính mà không cần mũ đội để sử dụng.

Thông số kỹ thuật của Apple Glasses

Vẫn chưa có thông số kỹ thuật nào về Apple Glasses, nhưng chúng ta có thể suy đoán dựa trên những gì chúng ta biết về công nghệ hiện tại.

Kính Apple chắc hẳn sẽ có cùng tầm nhìn với HoloLens 2, đó là 52 độ, vì nếu kém hơn một chút sẽ bị coi là hàng thứ cấp trên thị trường.

Nếu Apple đang nhắm đến việc làm chiếc kính của mình như một giải pháp thực tế tăng cường thực sự - trái ngược với màn hình hiển thị thông báo hoặc bản đồ nổi 2D như Google Glass - thì thật hợp lý khi mong đợi Apple Glasses kết nối trực tiếp với iPhone qua Wi-Fi.

iPhone có thể phải xử lý tất cả video được quay bằng camera của kính và gửi lại hình ảnh 3D cho kính ở tốc độ khung hình rất cao trên giây (tối thiểu là 60 Hz, với mức làm mới 120 Hz là tối ưu, giống như HoloLens 2).

Về độ phân giải, HoloLens 2 sử dụng 2 màn hình 2K, cung cấp 47 pixel mỗi độ. Nếu không như vậy sẽ làm cho hình ảnh dự kiến ​​trông quá thô đối với các tiêu chuẩn của Apple.

Về thời lượng pin, chúng ta có thể mong đợi tối thiểu 3 giờ nếu Apple muốn cạnh tranh tốt mặc dù có thể đoán rằng mọi người sẽ khá dung thứ về điều này - đặc biệt nếu Apple cung cấp một số loại hộp kính sạc không dây có thể kéo dài thời gian hoạt động qua ngày như với Apple AirPods.

Giá Apple Glasses

Vẫn chưa có cái giá nào được công bố cho Apple Glasses, nhưng chúng ta có thể đưa ra một số giả định. Điều quan trọng nhất là kính của Apple có thể sẽ không đắt bằng các thiết bị thực tế tăng cường đối thủ như Microsoft HoloLens 2.

HoloLens 2 có mức giá 3.500 USD nhưng phần lớn chi phí giá thành đến từ việc thiết bị có tất cả các thành phần cần thiết để chạy AR được tích hợp trong thiết bị.

Theo Kuo, Apple Glasses sẽ giảm tải tất cả quá trình xử lý cho iPhone, do đó sẽ có ít bộ phận và ít phức tạp hơn đáng kể so với HoloLens. Và do đó, giá của Apple Glasses dự đoán sẽ thấp hơn.

Nhưng cũng không thể nói rằng Apple Glasses sẽ không tốn kém. Ví dụ, kính thông minh Vuzix Blade có tích hợp camera và tích hợp Alexa giá thấp nhất từ 799 USD. Có thể dự đoán kính của Apple sẽ có giá ít nhất là như vậy nếu không muốn nói là cao hơn.

*Nguồn: tomsguide.com, techradar.com.