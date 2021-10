Đối phó Apple, Samsung đặt cược vào smartphone màn hình gập

Samsung đang dồn tiền vào ‘canh bạc’ smartphone màn hình gập với hi vọng, thiết bị sẽ trở thành sản phẩm lớn tiếp theo.

Hôm 28/10, Samsung dự báo doanh số smartphone màn hình gập tăng vài lần trong năm 2021 so với năm 2020 và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2022, dù không đưa ra con số cụ thể. Bộ phận màn hình của hãng đang mở rộng sản xuất tấm nền gập và đầu tư bổ sung để giải quyết trước các vấn đề có thể xảy ra khi nhu cầu của danh mục này tăng.

Ông Kim Sung Koo, Phó Chủ tịch bộ phận di động Samsung, cho rằng công ty thành công trong việc khởi xướng và dẫn đầu thị trường smartphone màn hình gập. Hãng điện tử Hàn Quốc đã giới thiệu Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip thế hệ ba vào tháng 8 vừa qua với giá khởi điểm 999 USD. Họ hứa hẹn sẽ dồn tổng lực tiếp thị cho danh mục. Nhờ Z Flip 3, dòng điện thoại gập đã bán được 1 triệu máy tại Hàn Quốc.

Samsung dựa vào smartphone gập để đối phó với iPhone 13 trong mùa mua sắm cuối năm nay. Công ty tạm dừng ra mắt Galaxy Note mới, thay vào đó dùng khung ra mắt sản phẩm cuối mùa hè để tập trung sự chú ý vào thiết bị màn hình gập.

Một thập kỷ trước, nỗ lực mang đến kiểu dáng mới cho smartphone của Samsung đã được đền đáp với Galaxy Note. Màn hình khổng lồ so với tiêu chuẩn khi đó cuối cùng trở nên phổ biến. Kết hợp với bút cảm ứng độc đáo, Note tạo sự khác biệt so với iPhone và các điện thoại khác trên thị trường. Thiết bị bán được hàng triệu máy mỗi năm, tuy nhiên, sự khác biệt dần phai nhạt theo thời gian. Do đó, Samsung quyết định không ra thêm mẫu mới mà đưa bút cảm ứng lên Z Fold 3, tạo dư địa cho điện thoại gập phát triển.

Galaxy Note mang đến công thức thành công cho Samsung: Tạo sự khác biệt về phần cứng và đưa ra mức giá cạnh tranh với các smartphone cao cấp khác. Dòng smartphone Z có giá dao động từ 999 đến 1.800 USD, linh hoạt hơn đối thủ và tiềm năng mở rộng nền tảng người dùng.

Samsung cũng thu hẹp khoảng cách giữa smartphone gập và smartphone bình thường, cung cấp cấu hình gần như nhau, bao gồm chống nước và 5G. Flip có thể sử dụng ngay cả khi đóng lại và có màn hình phụ lớn hơn, đồng bộ với đồng hồ Galaxy Watch. Theo Bloomberg, thiết bị chưa có dấu hiệu hỏng hóc như đời đầu, dù pin vẫn tương đối nhỏ và cần cải thiện về vấn đề nhiệt độ. Samsung cũng gặp khó khăn khi sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hãng nghiên cứu Counterpoint dự đoán smartphone gập sẽ là danh mục smartphone tăng trưởng nhanh nhất, gấp 10 lần vào năm 2023. Samsung có thể nắm 3/4 thị trường trong các năm tới do nắm nguồn cung của các màn hình gập tiên tiến nhất. Đối thủ Apple cũng thử nghiệm một số nguyên mẫu iPhone gập nhưng chưa có mặt trong lộ trình sản phẩm. Các hãng như Xiaomi, Oppo vẫn đang quan sát thận trọng, còn Motorola đạt thành công hạn chế với Moto RAZR 5G.

Du Lam (Theo Bloomberg)