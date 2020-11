Samsung duy trì vị trí số 1 trên thị trường bộ nhớ NAND flash

Hãng điện tử Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc hiện chiếm 33,1% thị phần trên thị trường bộ nhớ NAND flash toàn cầu xét về doanh thu trong quý 3/2020, tăng 1,7 điểm phần trăm so với quý trước đó.

(Nguồn: ediweekly.com)

Hãng điện tử Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường bộ nhớ NAND flash toàn cầu trong quý 3/2020 nhờ doanh thu tăng trưởng tích cực.

Theo công ty theo dõi thị trường TrendForce, “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc, cũng là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động), hiện chiếm 33,1% thị phần trên thị trường bộ nhớ NAND flash toàn cầu xét về doanh thu trong quý 3/2020, tăng 1,7 điểm phần trăm so với quý trước đó.

Doanh thu của Samsung Electronics từ các sản phẩm bộ nhớ NAND flash đạt tổng cộng 4,8 tỷ USD trong quý 3 vừa qua, tăng 5,9% so với quý 2, nhờ lượng đơn hàng tăng mạnh bất ngờ từ tập đoàn Huawei Technologies (Trung Quốc) và nhu cầu đối với mẫu điện thoại mới iPhone 12 của hãng Apple Inc..

TrendForce cho biết giá bán trung bình bộ nhớ NAND flash của Samsung Electronics trong quý 3/2020 đã giảm gần 10% so với quý trước do nhu cầu bị ảnh hưởng bởi nỗ lực giảm bớt hàng tồn kho. Tuy nhiên, lượng hàng bán ra đã vượt kỳ vọng, qua đó bù đắp cho sự sụt giảm giá bán.

TrendForce ước tính số lượng NAND flash mà Samsung Electronics bán ra trong quý 3/2020 đã tăng gần 20% so với quý trước đó.

Tập đoàn công nghệ Kioxia của Nhật Bản hiện đứng thứ hai với 21,4% thị phần trên thị trường bộ nhớ NAND flash toàn cầu, tăng 4,2 điểm phần trăm so với quý trước đó, khi doanh thu của tập đoàn này tăng 24,6% trong quý 3, lên 3,1 tỷ USD.

Nhà sản xuất chip Western Digital Corp của Mỹ đứng ở vị trí thứ ba với 14,3% thị phần, giảm 1,2 điểm phần trăm so với quý trước đó, với doanh thu giảm 7,1% xuống còn 2,07 tỷ USD trong quý 3 vừa qua.

Nhà sản xuất chip SK hynix Inc. của Hàn Quốc xếp thứ tư với 11,3% thị phần, giảm so với mức 11,7% trong quý trước đó. Doanh thu từ NAND flash của SK hynix Inc. trong quý 3 đạt 1,64 tỷ USD, giảm 3,1% so với quý 2.

Theo Vietnam+