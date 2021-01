Samsung ra mắt bộ ba Galaxy S21: Rẻ hơn hẳn mọi năm

Samsung Galaxy S21 ra mắt sớm hơn thường lệ và cũng được định giá rẻ hơn các năm trước. Bản rẻ nhất có giá 799 USD (18,42 triệu đồng).

Samsung vừa chính thức giới thiệu bộ ba smartphone mới trong sự kiện Unpacked tối 14/1, đó là Galaxy S21, S21 Plus và S21 Ultra 5G. Chúng có thể chia làm hai danh mục: Galaxy S21 và S21 Plus dành cho người muốn trải nghiệm flagship với mức giá dễ chịu, S21 Ultra 5G cho người muốn chiếc điện thoại cao cấp nhất có thể (tất nhiên giá không rẻ).

Galaxy S21 và S21 Plus

S21 và S21 Plus gần như giống hệt nhau, trừ kích thước màn hình, viên pin và một hoặc hai chi tiết nhỏ khác. Tuy nhiên, thay đổi quan trọng nhất không đến từ phần cứng mà là giá bán. Sau nhiều năm duy trì giá bán cao, năm nay S21 và S21 Plus có giá khởi điểm 799 USD và 999 USD (23 triệu đồng), thấp hơn 200 USD so với bản năm 2020.

Để làm được như vậy, Samsung phải hi sinh một số yếu tố. Chẳng hạn, màn hình 6.2 inch trên S21 và 6.7 inch trên S21 Plus dùng tấm nền phẳng, thay vì cong như S20 và S20 Plus. Độ phân giải giảm xuống 2400 x 1080 điểm ảnh từ 3200 x 1440 điểm ảnh. Cả hai vẫn sở hữu tần số quét 120Hz. RAM giảm từ 12GB xuống 8GB.

Ngoài ra, Galaxy S21 còn dùng nắp lưng bằng nhựa mà không phải nhôm và thiếu UWB (giao thức truyền thông không dây sử dụng băng thông cao, truyền dữ liệu qua tần số rộng hơn với mức năng lượng thấp). Cuối cùng, Samsung tiếp bước Apple khi không còn bán kèm củ sạc hay tai nghe với lý do bảo vệ môi trường.

Bên trong, S21 và S21 Plus trang bị chip Snapdragon 888 mới nhất, hứa hẹn cải thiện về hiệu suất. Máy hỗ trợ 5G mmWave và sub-6GHz. Cảm biến vân tay được nâng cấp lên 3D Sonic Sensor Gen 2 của Qualcomm, nhanh hơn và dễ dùng hơn. Pin của hai máy cũng khá lớn: S21 là 4.000mAh, còn S21 Plus là 4.800mAh.

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Cập nhật lớn nhất trên hai máy là thiết kế mới đẹp mắt hơn. Cụm camera sau nguyên khối, gắn liền cạnh, tạo sự liền mạch giữa camera với lớp khung kim loại của thiết bị. Thiết kế hai tông màu khiến thiết bị trở nên thú vị hơn. S21 và S21 Plus đều dùng camera góc rộng 12MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 64MP cùng với camera selfie 10MP, giống với Galaxy S20 và S20 Plus. Samsung thực hiện một số nang cấp về phần mềm, trong đó có chế độ Space Zoom 30x, chế độ Director’s View khi quay phim.

Máy có nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau, trong đó Tím đam mê là màu mới, lần đầu xuất hiện. Bên cạnh đó còn có phiên bảm màu giới hạn Đỏ nhiệt huyết và Vàng hồng.

Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung đưa mọi công nghệ hàng đầu lên Galaxy S21 Ultra 5G, bao gồm màn hình OLED 6.8 inch 3200x1440 điểm ảnh, tần số quét tối đa 120Hz, RAM 12GB, pin 5.000mAh, bộ nhớ 512GB, chip Snapdragon 888. Điểm độc đáo nhất là S20 Ultra là điện thoại dòng S đầu tiên hỗ trợ bút cảm ứng S Pen. Song, bút không bán kèm mà phải mua riêng với giá 40 USD hoặc 70 USD nếu kèm vỏ bảo vệ. Theo The Verge, vỏ khá cồng kềnh và cộng thêm độ dày đáng kể cho thiết bị vốn đã tương đối to.

Về camera, Galaxy S21 Ultra 5G trang bị cụm camera 4 ống kính phía sau (ống kính tele siêu rộng, rộng và 2 ống kính kép) có cảm biến 108MP mới. Máy cho phép quay phim 4K tốc độ 60 khung hình/giây trên tất cả các ống kính trước và sau. Samsung cũng cải thiện khả năng chụp đêm trên S21 Ultra nhờ công nghệ giảm nhiễu ảnh và nona-binning 12MP.

Với công nghệ UWB tích hợp trong Galaxy S21 Plus và S21 Ulta 5G, người dùng có thể sử dụng smartphone để tự đọng mở khóa cửa xe mà không cần rút chìa khóa. Samsung cho biết Galaxy S21 được bảo vệ bằng nền tảng Knox Vault ở cấp độ vi xử lý độc quyền, bổ sung bộ nhớ an toàn chống giả mạo và bộ xử lý an toàn. Ngoài ra, có thể xóa siêu dữ liệu vị trí khỏi ảnh và video trước khi chia sẻ.

Galaxy S21 Ultra 5G có giá từ 1.199 USD (27,65 triệu đồng), với hai màu sắc đen và bạc bên cạnh các màu giới hạn bạc titan, xanh navy và nâu.

Du Lam (ảnh: Samsung)