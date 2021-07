Samsung ra mắt smartphone gập mới vào ngày 11/8

Samsung sẽ tổ chức sự kiện Unpacked tiếp theo vào ngày 11/8, nơi công ty dự kiến giới thiệu smartphone gập mới.

Trong thư mời tham dự sự kiện Unpacked ngày 11/8, Samsung in đậm dòng chữ “Get Ready to unfold” (sẵn sàng để mở ra), cùng hình ảnh mô phỏng kiểu dáng Galaxy Z Fold và Flip. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện tiếp tục tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Công ty cũng bắt đầu nhận đặt trước flagship mới dù chưa công bố cấu hình và thông tin khác. Người đặt trước sẽ nhận được nhiều ưu đãi như miễn phí 12 tháng Samsung Care+.

Ngoài smartphone, Samsung còn được cho là sẽ giới thiệu các smartwatch mới, là loại đầu tiên dùng nền tảng Wear kết hợp vừa công bố tại Google I/O năm nay. Trước đây, thiết bị sử dụng nền tảng Tizen tự phát triển, dù có nhiều điểm cộng hơn so với Wear nhưng lại không có thư viện ứng dụng “ăn tiền”.

Theo hình ảnh được chuyên gia tin đồn Evan Blass rò rỉ, Galaxy Z Fold 3 trông khá giống mẫu mới nhất đang bán trên thị trường. Bản cập nhật này sẽ giúp thiết bị tương thích với bút cảm ứng S Pen. Còn với Galaxy Z Flip 3, nâng cấp lớn nhất có thể nằm ở bên ngoài.

Từ khi chuyển sang dùng vật liệu kính siêu mỏng bên dưới lớp nhựa màn hình, smartphone gập của Samsung đã bền hơn trước. Tuy nhiên, nó vẫn mong manh hơn màn hình smartphone thường.

Du Lam (Theo The Verge)