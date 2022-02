Smartphone ngày càng đắt đỏ, công lớn của Apple

Năm 2021, doanh thu smartphone toàn cầu chạm mốc 448 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2020, giá bán trung bình cũng tăng 12%, lên 322 USD.

Doanh thu thị trường smartphone qua các năm. (Ảnh: Counterpoint Research)

Hãng nghiên cứu Counterpoint Research vừa công bố báo cáo về thị trường smartphone năm 2021. Theo đó, các nhà sản xuất smartphone thế giới thu về 448 tỷ USD năm ngoái, tăng 7% so với năm 2020. Giá bán trung bình tăng 12% trong cùng kỳ, chạm mốc 322 USD do nhu cầu thiết bị 5G tăng. Ước tính, 40% smartphone xuất xưởng năm 2021 có kết nối 5G, tăng 18% so với một năm trước đó.

Apple vẫn là hãng smartphone kiếm nhiều tiền nhất với tổng doanh thu 196 tỷ USD, chiếm 44% thị phần. Công ty đến từ Cupertino (Mỹ) ghi nhận nhu cầu tăng đối với dòng iPhone 13 mới, cũng như dòng iPhone 12. Giá bán trung bình iPhone năm 2021 chạm mốc cao nhất mọi thời đại, lên 821 USD. Apple tiếp tục phát triển tại các thị trường như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Brazil.

Đứng ở vị trí thứ hai là Samsung với doanh thu 72 tỷ USD, tăng 11% so với mức 64 tỷ USD của năm 2020. Giá bán trung bình điện thoại Samsung tăng 5%, đạt 263 USD. Phân khúc tầm trung và cao cấp là động lực tăng trưởng lớn nhất của thương hiệu Hàn Quốc, với dòng Galaxy S, Galaxy A và M bán chạy nhất. Lượng xuất xưởng smartphone màn hình gập của Samsung cũng tăng gấp ba.

Xiaomi đứng thứ ba với 37 tỷ USD doanh thu, tăng 49%. Ấn Độ là thị trường quan trọng của công ty Trung Quốc, nơi 14% điện thoại Xiaomi bán ra có giá cao hơn 250 USD. Oppo xếp sau Xiaomi nhờ doanh thu 36 tỷ USD, giá bán trung bình tăng 15% lên 259 USD. Find X3, Reno 6 và OnePlus 9 là các mẫu được săn lùng nhiều nhất. Hơn 50% điện thoại Oppo bán ra năm 2021 có thể kết nối 5G.

Hoàn thiện top 5 là vivo, doanh thu 34 tỷ USD, giá bán trung bình 259 USD. Vivo cũng đứng thứ năm về số điện thoại xuất xưởng năm 2021.

Du Lam (Theo GSM Arena)