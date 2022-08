Sự cố hay gặp nhất trên iPhone

Theo thống kê, người dùng iPhone thường gặp vấn đề liên quan đến mật khẩu, Face ID không hoạt động và lỗi treo logo.

Dựa trên lượt tìm kiếm hơn 130 từ khóa về các sự cố, website so sánh giá thu mua điện thoại cũ Freedom Mobiles đã tổng hợp những vấn đề người dùng iPhone thường gặp nhất.

Theo thống kê, vấn đề iPhone phổ biến nhất trên thế giới là "iPhone bị vô hiệu hóa, kết nối với iTunes" (iPhone is disabled connect to iTunes), với trung bình 42.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng. Theo 9to5Mac, thông báo này sẽ hiện lên khi người dùng nhập sai mật khẩu mở khóa 10 lần.

"iPhone bị vô hiệu hóa" là sự cố được nhiều người tìm kiếm nhất. Ảnh: Macworld.

2 vấn đề phổ biến tiếp theo cũng liên quan đến mật khẩu và mở khóa máy, gồm "Quên mật khẩu iPhone" (Forgot iPhone passcode) và "Face ID không hoạt động" (Face ID not working), lần lượt 38.000 và 32.000 tìm kiếm trung bình mỗi tháng.

"iPhone bị treo logo Apple" (iPhone stuck on Apple logo) là vấn đề phổ biến thứ 4 trên toàn cầu, với 31.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng. Sự cố thường xảy ra do phần mềm bị lỗi khi cập nhật hoặc truyền dữ liệu, nhưng cũng có thể đến từ phần cứng. Vấn đề khác ghi nhận 31.000 lượt tìm kiếm là "iPhone không sạc" (iPhone not charging).

Tại Mỹ, người dùng iPhone cũng thường gặp vấn đề liên quan đến mở khóa, tình trạng phổ biến nhất là "Quên mật khẩu iPhone" và "Face ID không hoạt động" với trung bình 18.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng. Trong những trường hợp này, người dùng có thể khắc phục bằng cách đặt lại mật khẩu, hoặc kiểm tra tình trạng hoạt động của Face ID.

Một số vấn đề cũng ghi nhận lượt tìm kiếm cao như "AirPods không kết nối với iPhone" (AirPods not connecting to iPhone), "Đã phát hiện chất lỏng ở cổng Lightning" (Liquid detected in Lightning connector) hay "Apple Watch không kết nối với iPhone" (Apple Watch not connecting to iPhone).

Theo Freedom Mobiles, người dùng AirPods có thể khắc phục bằng cách khởi động lại tai nghe bằng cách nhấn giữ nút Setup trên hộp sạc, đồng thời đảm bảo iPhone được bật Bluetooth.

10 lỗi phổ biến trên iPhone được người dùng toàn cầu tìm kiếm nhiều. Ảnh: Freedom Mobiles.

Trong khi đó, người dùng tại Anh tìm sự cố "iPhone không sạc" và "Face ID không hoạt động" nhiều nhất với 5.600 lượt tìm kiếm trung bình mỗi tháng. "iPhone bị kẹt ở logo Apple" hay "iPhone không lên nguồn" cũng là sự cố được nhiều người tìm kiếm tại cả 2 nước.

Thông thường, người dùng có thể khôi phục cài đặt gốc để khắc phục lỗi. Tuy nhiên trong một số trường hợp, tình trạng xảy ra do phần cứng nên việc sửa chữa sẽ khó khăn hơn.

(Theo Zing)