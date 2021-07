Tai nghe chống ồn Sony WF-1000XM4 giá 6,5 triệu đồng

Tai nghe WF-1000XM4 mới của Sony có nhiều thay đổi về thiết kế và tính năng so với thế hệ tiền nhiệm.

Sony vừa cho ra mắt mẫu tai nghe WF-1000XM4, tích hợp nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Tai nghe này cho chất lượng âm thanh tốt hơn, chống ồn tốt hơn, nhưng hơi to so với tai một số phụ nữ.

WF-1000XM4 sử dụng chip Sony V1, được phát triển dựa trên chip QN1e của mẫu tai nghe tiền nhiệm, nâng cao khả năng chống ồn. Tai nghe được tích hợp thêm 2 microphone khử tiếng ồn ở 2 phía. Thử nghiệm cho thấy khả năng lọc tiếng ồn của sản phẩm tiến bộ hơn nhiều so với thế hệ trước.

Để gia tăng khả năng ngăn tạp âm, tai nghe được thiết kế lại, có dạng tròn để che kín hết lỗ tai. Kiểu dáng này khá giống với dòng Jabra Elite 65t, lấp đầy lỗ tai để ngăn tiếng ồn từ bên ngoài. Tuy nhiên với một số phụ nữ có kết cấu tai nhỏ, WF-1000XM4 không bám sâu được vào tai, dễ bị rơi ra.

Đây là tai nghe True Wireless đầu tiên của Sony được tích hợp chuẩn âm thanh chất lượng cao Hi-Res. Bộ màng loa 6mm được thiết kế mới với kích thước nam châm tăng 20%, cùng màng tạo âm có độ giãn nở. Điều này khiến âm trầm được cải thiện tốt hơn so với thế hệ trước.

Khi sử dụng ngoài trời, tai nghe có chế độ tự động để loại bỏ tiếng ồn của gió. Thử nghiệm cho thấy WF-100XM4 khử tiếng gió khá tốt khi đi xe đạp, tuy nhiên không lọc được nhiều nếu chạy xe máy ở tốc độ hơn 40km/h.

Tai nghe của Sony có thể tự giảm âm lượng để người dùng nghe tiếng thông báo. Hoặc tự dừng phát nhạc nếu phát hiện người dùng đang nói chuyện với người khác. Tính năng này cũng có trên Samsung Galaxy Buds Pro hay Huawei Free Buds Pro.

Ở thế hệ trước, người dùng có thể chạm smartphone vào hộp sạc tai nghe để kết nối sản phẩm thông qua NFC. Tính năng này đã được bỏ đi ở dòng này. Tuy nhiên quá trình kết nối giữa smartphone và tai nghe này khá nhanh.

WF-1000XM4 có thể hoạt động 8 tiếng liên tục khi bật tính năng chống ồn, và thêm 16 tiếng nữa khi dùng kèm hộp sạc. Khi sắp hết pin, cắm sạc 5 phút sẽ đủ dùng thêm 60 phút. Sản phẩm này cũng được trang bị sạc không dây chuẩn Qi.

Tai nghe mới được tích hợp chuẩn kháng nước IPX4, hợp cho người tập thể thao. Tính năng này cũng được tích hợp trên một số tai nghe gần đây, như JBL Live Pro+, Galaxy Buds Pro.

Vỏ hộp Sony WF-1000XM4 được nhiều ý kiến đánh giá tích cực do được làm từ giấy tái chế, với kích thước nhỏ hơn thế hệ trước để bảo vệ môi trường.

Ở mức giá 6,5 triệu đồng, WF-1000XM4 đắt hơn hai đối thủ mạnh là Jabra Elite 85t và Airpods Pro. Người thích sự tiện lợi và hệ sinh thái Apple sẽ chọn Airpods Pro, người quen với dòng Jabra sẽ chọn Elite 85t, người thích chất âm trầm của Sony và công nghệ mới mẻ sẽ chọn WF-1000XM4.

Tóm lại, Sony WF-1000XM4 có những cải tiến tốt hơn so với thế hệ trước về khả năng chống ồn, chất lượng âm thanh, và khả năng chống nước. Thiết kế mới che khít lỗ tai hơn để chống tạp âm, tuy nhiên sẽ hơi to so với một số tai phụ nữ mà ICTnews thử nghiệm.

Ưu điểm: Chống ồn tốt. Âm bass sâu, ấm. Hạn chế: Thiết kế hơi to so với tai một số người mà ICTnews thử nghiệm. Ai mua?: Người chú trọng chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn.

Hải Đăng