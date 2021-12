Thêm hãng phụ kiện, ốp lưng cho iPhone tại Việt Nam

Đạt kỷ lục hơn 1 triệu lượt đặt hàng toàn cầu khi mới ra mắt, giữa tháng 11 vừa qua, Galaxy Z Flip 3 tiếp tục lọt top Sản phẩm sáng tạo nhất 2021 (The best Innovations of 2021) do tạp chí Times đề cử.