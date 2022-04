Thị trường smartphone toàn cầu giảm mạnh nhất từ khi Covid-19 bùng phát

Doanh số smartphone toàn cầu quý I/2022 ghi nhận mức giảm sâu nhất kể từ khi Covid-19 khởi phát vào năm 2020 do nhu cầu giảm và tình hình kinh tế bất ổn.

(Ảnh: Shutterstock)

Theo hãng nghiên cứu Canalys, doanh số smartphone giảm 11% trong quý đầu năm 2022 do bất ổn thị trường trên diện rộng. Để so sánh, quý I/2020, doanh số giảm 13% xống còn 272 triệu máy do Covid-19 ảnh hưởng đến nhu cầu smartphone toàn cầu.

Nicole Peng, Phó Chủ tịch Canalys, nhận xét thị trường chứng kiến số ca Covid-19 tăng đột biến do biến thể Omicron song các ca nhập viện và tử vong giảm do tỉ lệ tiêm chủng cao, giúp bình thường hóa hành vi tiêu dùng nhanh chóng. Dù vậy, các nhà sản xuất đối mặt với sự bất ổn lớn do cuộc chiến Nga – Ukraine, phong tỏa tại Trung Quốc và nguy cơ lạm phát. Tất cả đều làm nhu cầu mua sắm smartphone sụt giảm.

Các thương hiệu smartphone Trung Quốc lớn như Xiaomi, Oppo và Vivo đều mất thị phần trong quý trước. Ngược lại, Samsung và Apple lại giành thị phần. Cụ thể, Xiaomi, Oppo và Vivo đạt thị phần 13%, 10% và 8% trong quý I, còn Samsung dẫn đầu với 24%, thế chỗ Apple trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Apple đứng thứ hai với 18% thị phần.

Thứ hạng mới nhất phản ánh những thách thức rõ ràng mà các hãng điện thoại Android lớn gặp phải tại Trung Quốc. Không chỉ bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng bán dẫn và gián đoạn chuỗi cung ứng, họ phải giải quyết với áp lực lạm phát do cuộc chiến tại Ukraine gây ra. Oppo và Vivo xuất xưởng tối đa 70% smartphone cho thị trường quê nhà. Tuy nhiên, tin tốt là theo bà Peng, tình trạng thiếu hụt linh kiện có thể cải thiện sớm hơn dự đoán, phần nào giảm áp lực chi phí.

Du Lam (Theo SCMP)