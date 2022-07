Nhà mạng “lấn sân” nhà thông minh, nhắm đến hàng chục triệu hộ gia đình

Hiện MobiFone, VNPT và Viettel đều “lấn sân” cung cấp giải pháp nhà thông minh (smarthome) ra thị trường với mức giá bình dân để hướng đến hàng chục triệu hộ gia đình Việt.

Smarthome ngày càng trở nên phổ biến và được dự đoán sẽ trở thành xu hướng của tương lai.

Thị trường smarthome đang rộng mở với rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ do nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao, dự báo thị trường smarthome tại Việt Nam sẽ đạt gần 454 triệu USD vào 2026.

Theo nghiên cứu của Statista (công ty của Đức về nghiên cứu thị trường) về thị trường smarthome tại Việt Nam, nếu như năm 2020 chỉ đạt quy mô 0,6 triệu USD/26,8 triệu hộ gia đình thì đến năm 2021 đã đạt 183,9 triệu USD, dự báo năm 2022 con số này là 251 triệu USD. Thị trường này tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và dự báo đến năm 2025 sẽ đạt 449,1 triệu USD.

Tiềm năng thị trường Việt Nam rất lớn với 100 triệu dân, trong đó 40% là dân thành thị, có mức sống ngày càng nâng cao và có nhu cầu về đầu tư tiện nghi cải thiện đời sống.

Nhưng trên thực tế tại thị trường Việt Nam, người dùng có xu hướng quan tâm đến các thiết bị thông minh riêng lẻ hơn là một hệ thống nhà thông minh toàn diện. Theo ghi nhận số liệu từ kết quả tìm kiếm hàng tháng trên Google, thay vì tìm kiếm smarthome hay nhà thông minh, người dùng có xu hướng tìm kiếm những thiết bị thông minh riêng lẻ như đèn thông minh, khoá cửa thông minh, rèm thông minh,…

Với tiềm năng thị trường này, có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhắm tới như Lumi, Bkav, Rạng Đông, Điện Quang… và các nhà mạng như MobiFone, Viettel, VNPT cũng không nằm ngoài cuộc chơi này.

Nhà mạng muốn đem smarthome giá bình dân cho hộ gia đình

Chia sẻ với ICTnews về vấn đề này, ông Vũ Phi Long, Tổng giám đốc MobiFone Global cho hay, nền tảng IoT Platform do MobiFone tự phát triển để tích hợp các thiết bị cảm biến cho nhà thông minh trên cùng một ứng dụng đáp ứng nhu cầu như an ninh, quản lý năng lượng, tiện ích và giải trí, đáp ứng nhu cầu cho các hộ gia đình có thể tự động hóa trong ngôi nhà của mình. Nền tảng smarthome của MobiFone có thể điều khiển từ xa cho các thiết bị như camera, bóng đèn, ổ cắm, điều hòa, tivi, tủ lạnh, rèm cửa, cảm biến ánh sáng, nhiệt độ và khóa cửa.

Một điểm nhấn mà nền tảng smarthome của MobiFone là nhà mạng này đã tích hợp AI để nó có thể học các thói quen và hành vi của gia chủ, sau đó tự động hóa các tính năng và thiết bị cho phù hợp đem lại trải nghiệm thú vị tiện nghi cho người dùng.

“Chúng tôi nhận thấy thị trường nhà thông minh đang rộng mở cho các doanh nghiệp. Đã có nhiều doanh nghiệp nhắm đến phân khúc khách hàng cao cấp, nhưng chúng tôi thấy rằng nhu cầu khách hàng ở phân khúc tầm trung đang rất tiềm năng và chúng tôi đưa ra các giải pháp phù hợp cho khách hàng. Chỉ với chi phí từ 10 – 15 triệu đồng khách hàng đã có thể thông minh hóa ngôi nhà hiện tại của mình. Đây là mức chi phí được hầu hết các hộ gia đình ở đô thị sẵn sàng chi trả. MobiFone đưa ra mức chi phí hợp lý để có thể làm bùng nổ thị trường nhà thông minh tại Việt Nam và định nghĩa lại nhà thông minh không phải chỉ dành cho các ngôi nhà cao cấp”, ông Vũ Phi Long nói.

Nhấn mạnh về điểm khác biệt với các đối thủ trên thị trường, ông Vũ Phi Long cho biết, rất nhiều khách hàng đang phải mua các thiết bị riêng lẻ từ Trung Quốc, phải tự mò mẫm cài đặt và tìm hiểu cách thức sử dụng. Đây là điều không phải khách hàng nào cũng làm được. Bên cạnh đó, còn có các nguy cơ về bảo mật thông tin cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của các thành viên trong gia đình. MobiFone có hệ thống chi nhánh ở các tỉnh sẽ hỗ trợ các hộ gia đình để lắp đặt. Như vậy, khách hàng có thể tiếp cận giải pháp nhà thông minh của MobiFone dễ dàng và an toàn.

Phía MobiFone cho hay, với khoảng trên 8 triệu hộ gia đình đang sử dụng dịch vụ MobiFone sẽ là những khách hàng tiềm năng mà công ty này nhắm tới. Với những khách hàng này, MobiFone sẽ đưa giải pháp toàn diện từ phủ sóng Wifi đến điều khiển các thiết bị từ xa cho ngôi nhà thông minh. Đây cũng là giải pháp để MobiFone phục vụ khách hàng đang sử dụng dịch vụ của nhà mạng này tốt hơn và có thể thu hút thêm các khách hàng mới.

Viettel và VNPT nhập cuộc thị trường

VNPT cũng đưa ra giải pháp nhà thông minh có tên ONE Home. Đây là giải pháp nhà thông minh được phát triển trên nền tảng ONE IoT của VNPT Technology. Không chỉ kết nối các thiết bị, ONE Home thực hiện chức năng giám sát, điều khiển từ xa, tăng cường an toàn, an ninh cho ngôi nhà.

Toàn bộ các thiết bị của VNPT Technology đều được kết nối và quản lý trên nền tảng duy nhất ONE IoT. Giải pháp có thể kết nối mọi thiết bị, từ các loại cảm biến (phát hiện khói, khí gas, chuyển động…), hệ thống chiếu sáng đến các thiết bị thông minh, trợ lý ảo cùng nhiều thiết bị khác; điều khiển thiết bị bằng điện thoại di động, ra lệnh bằng giọng nói…

Theo VNPT, lộ trình tiếp theo VNPT mở rộng tích hợp với các sản phẩm điện, điện tử dân dụng, thiết bị smarthome của các hãng khác phổ biến tại thị trường Việt Nam. Mục đích giúp người dùng có thể linh hoạt sử dụng các thiết bị trong gia đình theo sở thích cá nhân nhưng vẫn có thể kết nối tạo nên một hệ thống nhà thông minh đồng nhất. VNPT sẽ đưa ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, học thói quen của người dùng và xử lý các ngữ cảnh thông minh, giúp cá nhân hóa các trải nghiệm của người dùng.

Mới đây, Viettel Construction cũng đã tung ra sản phẩm nhà thông minh do chính công ty này nghiên cứu phát triển. Sản phẩm này có 2 phiên bản Standard và bản Premium, được thiết kế dựa trên thói quen và nhu cầu của người Việt, mang đến những trải nghiệm phù hợp nhất, giúp cuộc sống trở nên thông minh, tiện lợi hơn.

Hệ thống nhà thông minh của Viettel Construction có thể giúp khách hàng điều khiển hệ thống chiếu sáng, điều khiển các thiết bị điện, xử lý cửa sổ thông minh và giảm tiêu thụ năng lượng của ngôi nhà bằng cách giữ cho ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và làm ấm nó vào mùa đông.

Ngoài ra, hệ thống này của Viettel Construction còn có thể điều khiển thiết bị tưới tiêu giúp tiết kiệm sức lực và lượng nước sử dụng tưới tiêu hàng ngày. Các hệ thống tưới tiêu có thể tùy chỉnh theo bất kỳ kích thước sân, tự động kiểm tra dự báo thời tiết để điều chỉnh lịch tưới cây khi phát hiện có mưa…

Hệ thống quản lý năng lượng luôn theo dõi mức tiêu thụ điện của ngôi nhà, có thể phát hiện ra hệ thống, thiết bị nào đang sử dụng nhiều năng lượng nhất và sau đó kiểm soát việc sử dụng chúng.

Nhìn chung, các giải pháp của Viettel và VNPT nhắm đến phân khúc tầm trung để có thể cung cấp dịch vụ đến đông đảo hộ gia đình.

Nếu như trước dây, nhiều người vẫn nghĩ rằng giải pháp nhà thông minh sẽ phải chi phí rất lớn đến hàng trăm triệu cho mỗi căn nhà thì giờ đây các nhà mạng đang bình dân hóa dịch vụ này để đưa đến hàng chục triệu hộ gia đình Việt Nam.

Khi các dịch vụ thoại và SMS truyền thống đang suy giảm nhanh thì việc cung cấp các giải pháp, thiết bị số cho khách hàng cũng là dư địa mở rộng cho các nhà mạng và nhà thông minh là thị trường mới tiềm năng. Đây được xem là một phần của việc chuyển hướng chiến lược của các nhà mạng, từ nhà mạng viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số cho khách hàng.

Thái Khang