Mesh Wifi của VNPT Technology nhận giải Vàng Make in Vietnam

Ngày 11/12/2021, tại lễ công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam, Bộ thiết bị Mesh Wifi 5/6 Access Point của VNPT Technology đã nhận giải Vàng thuộc hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc.

Nắm bắt xu thế phát triển của hệ thống wifi mạng lưới sẽ dần thay thế các giải pháp wifi truyền thống, tháng 8/2019, các kỹ sư của VNPT Technology đã nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị Easy Mesh Access Point iGate EW12S trên dây chuyền của Công ty.

Khi sử dụng thiết bị này, vùng phủ sóng và chất lượng sóng của mạng sẽ được cải thiện đáng kể. Với nhiều ưu điểm vượt trội như dễ dàng thiết lập mở rộng, chuyển tiếp tín hiệu dễ dàng giữa các thiết bị, chuyển mạch tự động, tốc độ truyền dẫn cao, tự động san tải và băng thông, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn mạng, có khả năng tự sửa chữa, khởi tạo kết nối thay thế khi kết nối giữa các điểm thu - phát gặp sự cố, giải pháp mesh wifi luôn đảm bảo kết nối mạng được duy trì liên tục, không bị gián đoạn khi di chuyển giữa các phòng, các tầng, mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng.

Một bộ 3 thiết bị Easy Mesh Access Point iGate EW12S hoạt động trên cả 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz, có thể tạo lập vùng phủ sóng lên đến 600m2 và không có góc chết, cung cấp tốc độ truy nhập tối đa 867Mbps. Nhờ độ ổn định cao, khả năng phủ sóng rộng cũng như sự tiện lợi trong việc cài đặt cấu hình mà mesh wifi hoàn toàn có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng kết nối internet của các đối tượng khách hàng khác nhau.

Đặc biệt, tín hiệu mạng mesh wifi có khả năng chống nhiễu, xuyên tầng, xuyên tường mạnh, thích hợp với các mô hình nhà ống thông dụng ở Việt Nam. Nhờ ứng dụng công nghệ wifi thuộc thế hệ mới, mesh wifi có độ bảo mật cao. Sản phẩm được VNPT Technology làm chủ hoàn toàn phần cứng cũng như phần mềm, có khả năng cập nhật vá các lỗ hổng bảo mật một cách nhanh chóng, hạn chế nguy cơ người sử dụng bị đánh cắp thông tin cá nhân, dữ liệu.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp ISP, kế thừa kinh nghiệm nhiều năm triển khai dịch vụ wifi cấp độ nhà mạng, VNPT Technology cung cấp hệ thống quản lý Cloud Mesh Controller (ONE Mesh). Đây là giải pháp quản lý và điều khiển thiết bị tập trung từ xa được sử dụng để quản lý tất cả các thiết bị mesh trong mạng, quy mô tới hàng chục triệu thiết bị. One Mesh cung cấp các tính năng chính như quản lý, hỗ trợ cấu hình thiết bị, cập nhật firmware từ xa, vá lỗ hổng bảo mật… giúp nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khách hàng nhanh chóng.

Hệ thống triển khai theo mô hình ứng dụng web, giao diện tương thích với các trình duyệt phổ biến hiện nay. ONE Mesh được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép quản lý thiết bị và kiểm soát truy nhập người dùng theo từng khu vực địa lý, áp dụng các chính sách khác nhau cho từng người dùng. Hệ thống bao gồm ứng dụng web ONE Mesh, dịch vụ One Platform và các dịch vụ phụ trợ khác.

Chia sẻ về Bộ thiết bị Mesh Wifi 5/6 Access Point và Hệ thống quản lý ONE Mesh, ông Nguyễn Việt Bằng - Phó Tổng Giám đốc VNPT Technology cho biết: "Bộ sản phẩm Mesh Wifi 5/6 Access Point (AP) và Hệ thống quản lý ONE Mesh là giải pháp công nghệ tổng thể, kết hợp giữa nghiên cứu phát triển phần cứng, phần mềm trên thiết bị (firmware), phần mềm viễn thông chạy trên cloud và sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao.

Sản phẩm cũng là kết quả của việc ứng dụng thành công, đưa các nghiên cứu tính toán lý thuyết có tính chất hàn lâm vào thực tế, đồng thời kết hợp được năng lực nghiên cứu phát triển thiết bị điện tử viễn thông với kinh nghiệm khai thác của nhà mạng viễn thông, thật sự là sản phẩm “Make in Vietnam”.

Nhờ áp dụng một số tính toán, thuật toán tối ưu về chống nhiễu, tự động chọn kênh, tự động điều chỉnh công suất phát và lựa chọn tần số… sản phẩm đã khẳng định được lợi thế cạnh tranh trên thị trường với trên 50 nghìn sản phẩm đang được lưu hành, và số lượng đơn hàng vẫn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Mới đây nhất, VNPT Technology đã chính thức cho ra mắt phiên bản mới của bộ thiết bị Mesh Wifi EW12SX màu đen với nhiều cải tiến, có thể đáp ứng mọi gói cước internet… Chúng tôi cũng đã hoàn thiện phiên bản công nghệ Mesh Wifi 6 mới nhất, sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt đầu năm 2022”

Cũng theo ông Nguyễn Việt Bằng, thiết bị Mesh Wifi AP là một thành phần trong hệ sinh thái hơn 7 triệu thiết bị truy nhập internet băng rộng mà VNPT Technology nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, đã và đang được cung cấp trên thị trường, bao gồm thiết bị truy nhập băng rộng cố định có dây (cáp quang) và băng rộng cố định không dây (FWA). VNPT Technology đã nghiên cứu, sản xuất và chạy thử nghiệm thành công thiết bị FWA 5G với các mạng 5G đang thử nghiệm ở Việt Nam, sẵn sàng cung cấp ra thị trường ngay khi mạng 5G được chính thức triển khai.

Theo đánh giá của Ban giám khảo Make in Vietnam, không chỉ là sản phẩm phần cứng duy nhất tại hạng mục Sản phẩm số xuất sắc, Easy Mesh Access Point iGate được đánh giá là sản phẩm hoàn chỉnh, đã được ứng dụng nhiều trong thực tiễn và mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho doanh nghiệp. Hơn nữa, Easy Mesh Access Point iGate chính là điển hình cho sản phẩm công nghệ Make in Vietnam, do chính người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, làm chủ công nghệ.

“Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” là giải thưởng được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì tổ chức từ năm 2020 với mục đích tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và mang lại giá trị thực tế lớn.

“Make in Vietnam” là thuật ngữ nhằm thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Đây chính là hướng đi cho doanh nghiệp công nghệ số làm chủ cả công nghệ và sản phẩm, đi cùng nhịp với các cường quốc trên thế giới trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ số. Những sản phẩm xuất sắc được trao giải theo 5 hạng mục, gồm: Nền tảng số xuất sắc; Sản phẩm số xuất sắc; Giải pháp số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số; Sản phẩm số tiềm năng.

Nguyễn Thái