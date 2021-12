Nhu cầu camera an toàn cho thành phố thông minh rất lớn

Đại diện phía MK Group khẳng định, nhu cầu sản phẩm camera an toàn rất lớn, được ứng dụng trong mọi mặt đời sống hàng ngày, từ chính phủ điện tử, tài chính ngân hàng, thành phố thông minh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lumi Việt Nam cho hay, gần đây có khá nhiều thông tin người dùng bị lộ hình ảnh, phần lớn lỗi nằm phía người sử dụng vì chưa biết cách bảo mật thông tin. Thông thường, người dùng thuê bên khác lắp đặt cấu hình camera nên bên thứ ba sẽ là người tạo tài khoản với mật khẩu rất đơn giản. Khách hàng sử dụng luôn và không thay đổi mật khẩu nên việc lộ, lọt thường đến từ bên lắp đặt. Ngoài ra, một số vụ việc có thể phát sinh từ chính điện thoại của khách hàng khi mang đi sửa chữa, sang nhượng mà không xóa hết thông tin.

Quan ngại về vấn đề này, đại diện MobiFone cho biết, những hình ảnh thông tin cá nhân bị lộ lọt chủ yếu qua các vật dụng tưởng chừng “vô tri vô giác” như camera, thiết bị đang được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam, không chỉ các hộ gia đình mà cả chính quyền. Hơn 90% camera này có xuất xứ từ Trung Quốc và đều có mã trong phần mềm để đồng bộ với máy chủ. Do đó, đối với các camera, khả năng lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài là rất cao.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Bkav cho biết: “Hiện nay trên thị trường Việt Nam và các nước khác hầu hết camera đều có xuất xứ từ Trung Quốc nên việc kiểm soát an toàn, an ninh thông tin là điều đáng phải quan tâm. Thậm chí một số dòng camera hoạt động theo cơ chế Cloud, có nghĩa là kết nối về server đặt tại Trung Quốc và người dùng ở Việt Nam phải "vòng" qua server này trước khi kết nối vào camera của mình".

Theo ông Nguyễn Minh Đức, CEO Cyradar, các cơ quan nhà nước nên lựa chọn kỹ hơn khi sử dụng camera, không nên dùng loại camera lưu trữ trên cloud của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Theo Luật An ninh mạng của Việt Nam thì không cho phép lưu trữ dữ liệu của người dùng ra bên ngoài Việt Nam.

Dưới góc nhìn của nhà sản xuất, ông Nguyễn Trọng Khang, đại diện phía MK Group cho biết, nhu cầu thị trường về các dòng sản phẩm camera an toàn, bảo mật tại Việt Nam hiện nay là rất lớn, được ứng dụng trong mọi mặt đời sống hàng ngày: Từ lĩnh vực dịch vụ công, chính phủ điện tử cho tới tài chính ngân hàng, thành phố thông minh, và dành cho cả nhóm khách hàng doanh nghiệp và Chính phủ.

Theo B&Company Vietnam, thị trường camera tại Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực với tỷ lệ tăng trưởng luỹ kế hàng năm ước đạt 8,6% trong giai đoạn 2020-2026. Số lượng camera nhập khẩu năm 2021 ước tính lên tới gần 5 triệu chiếc, về sản lượng chỉ đứng sau smartphone (). Nhu cầu về camera tại thị trường Việt Nam sẽ bùng nổ trong vài năm tới, đặc biệt khi chính phủ và các doanh nghiệp đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số.

Trước nhu cầu camera Make in Việt Nam, một liên minh mới đã được thành lập là Pavana chính thức công bố chiến lược trở thành ODM đầu tiên trong lĩnh vực camera tại Việt Nam. Theo đó, Pavana sẽ cung cấp các dịch vụ trọn gói hoặc theo yêu cầu: Từ thiết kế kiểu dáng - kết cấu, thiết kế bo mạch điện tử, phát triển phần mềm nhúng, phần mềm hệ thống, các ứng dụng cloud cho đến sản xuất hàng loạt, theo mô hình hợp tác JDM (Joint Development Manufacturing), ODM (Original Design Manufacturing), hoặc OEM (Original Equiopment Manufacturing), phục vụ mọi khách hàng từ chính phủ, doanh nghiệp, các thương hiệu camera, đơn vị cung cấp hạ tầng, dịch vụ… cho cả thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào, Campuchia cho biết: “Tôi đánh giá cao chiến lược phát triển của Pavana. Hướng đi này giúp Pavana tận dụng tối đa lợi thế về hệ sinh thái của mình và kết hợp với việc phát huy năng lực R&D của đội ngũ kỹ sư người Việt Nam tại công ty. Đây là một hướng đi rất khác biệt và là cơ hội để tạo ra những dòng sản phẩm AI camera "Make in Vietnam" với các công nghệ hàng đầu, có sức cạnh tranh cao”.

Pavana cũng đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn như: MK Group, Lumi, Qualcomm... để phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường dòng sản phẩm AI camera cho thị trường. MK Group hiện nay đang là tập đoàn số một Việt Nam trong lĩnh vực bảo mật số và thẻ thông minh với mạng lưới khách hàng rộng khắp từ các cơ quan chính phủ cho tới các tổ chức tài chính và doanh nghiệp ICT. Hai bên sẽ hợp tác phát triển sản phẩm camera chuyên dụng, tích hợp công nghệ sinh trắc học và bảo mật do MK Group cung cấp, tạo ra sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp và Chính phủ.

Nguyễn Thái