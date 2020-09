3 bước đơn giản kiểm tra 'sức khoẻ' viên pin trên iPhone, ai dùng iPhone cũng nên biết

Kiểm tra chất lượng viên pin trên iPhone không hề khó như bạn nghĩ.

Nếu dùng một chiếc iPhone đang chạy hệ điều hành 11.3 hoặc cao hơn, bạn có thể xem được sức khoẻ viên pin thông qua ứng dụng Settings. Nếu dùng các phiên bản iOS cũ hơn, bạn sẽ cần phải cập nhật.

1. Bước đầu tiên, vào ứng dụng Settings

2. Chọn Battery

3. Chọn Battery Health





Lúc này, trang Battery Health sẽ hiển thị dung lượng viên pin còn lại. Hiểu một cách đơn giảm, thông số càng gần 100% càng tốt.

Apple nói rằng viên pin trên điện thoại iPhone “được thiết kế để giữ lại được 80% dung lượng ban đầu sau 500 chu kì sạc”, tương đương với khoảng 2 năm sử dụng cho một người dùng trung bình.





Ở mục Peak Performance Capability, bạn sẽ nhìn thấy chi tiết hơn các thông tin liên quan đến chất lượng viên pin. Dưới đây là một số thông điệp mà người dùng thường nhận được:

1. “Your battery is currently supporting normal peak performance”: Điều này có nghĩa là viên pin đang hoạt động bình thường và có dung lượng viên pin cao nhất.

2. “Built-in dynamic software and hardware will help counter performance impacts that may be noticed as your iPhone battery chemically ages”: Khi viên pin của bạn cũ đi, có thể bạn sẽ nhận được thông tin này. Nó có nghĩa là viên pin đã bắt đầu giảm chất lượng và có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành.





3. “This iPhone has experienced an unexpected shutdown because the battery was unable to deliver the necessary peak power. Performance management has been applied to help prevent this from happening again”: Điều này có nghĩa là chất lượng viên pin khiến iPhone bị tắt đột ngột. Apple sẽ áp dụng một trình quản lí hiệu năng để điều này không còn xảy ra. Lúc này, bạn có thể sẽ thấy điện thoại của mình chậm đi. Đây có lẽ là lúc bạn nên cân nhắc thay pin.

4. “Your battery's health is significantly degraded”: Thông điệp này cho thấy dung lượng pin đang giảm rõ rệt. iPhone thường hiển thị thông báo này khi dung lượng pin xuống thấp hơn 80%.

(Theo Saostar, BI)