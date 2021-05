6 mẹo hữu ích giúp phân biệt thiết bị điện tử thật hay giả mà không phải ai cũng biết

Nếu chú ý tới những điểm này người tiêu dùng sẽ không còn phải rơi vào cảnh mất tiền oan cho những sản phẩm điện tử kém chất lượng.

Kiểm tra bao bì

Sản phẩm giả kém chất lượng thường không được đóng gói cẩn thận. Thậm chí một số mặt hàng còn bị mất tem, nhãn mác. Do đó, khi mua đồ điện tử, bạn nên chú ý đến chất lượng in vỏ hộp, phông chữ phải rõ ràng, các đường mép sắc nét, không bị rách hay móp méo.

Kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng



Tất cả những thông tin quan trọng về sản phẩm bạn định mua phải được viết bằng ngôn ngữ của quốc gia nơi bán mặt hàng đó. Nếu đây là thiết bị nhập khẩu cũng phải có một chút ít thông tin bằng tiếng Việt được đơn vị phân phối dán trên đó. Ngược lại, đây có thể là hàng nhái hoặc sản phẩm không được phân phối chính hãng.

Kiểm tra chất liệu sản phẩm

Khác với hàng nhái kém chất lượng, đồ chính hãng luôn được làm từ nhựa, cao su hoặc kim loại cao cấp. Vì thế, chúng thường ít bị trầy, xước hay méo mó. Ở hàng nhái, nếu bạn tinh ý quan sát có thể nhận ra các khuyết điểm.

Phông chữ không sắc nét

Các hãng lớn thường rất cẩn thận trong việc in tên và logo của mình lên sản phẩm. Phông chữ in trên sản phẩm thật luôn sắc nét, các đường in hay dập phải mịn, dễ đọc và tương đối bền theo thời gian. Một số sản phẩm nhái không ghi tên nhà sản xuất hoặc ghi "lái" đi nhằm đánh lừa người dùng.

Kiểm tra bộ sạc

Mặt hàng được phân phối và nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu lớn thường đi kèm củ sạc có đầu cắm phù hợp với ổ điện của thị trường đó. Sạc xịn sẽ đồng nhất về màu sắc, được hoàn thiện sắc sảo, phần kim loại luôn sáng bóng, không có chi tiết thừa nhất là điểm nối giữa hai loại vật liệu.

Kiểm tra kích thước và màu sắc của dây cáp



Dây cáp của hàng nhái thường to và dài hơn hẳn dây cáp tiêu chuẩn. Ngoài ra, logo hay kí hiệu in trên dây cũng bị in cẩu thả, dễ dàng bị mờ chỉ sau vài lần sử dụng.

(Theo Nhịp sống kinh tế, Brightside)