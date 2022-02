Hướng dẫn bật tắt Universal Control, tính năng mới trên iOS 15.4

Mặc dù kết nối tự động các máy 'Táo khuyết' đặt cạnh nhau, tính năng Universal Control trong hệ sinh thái iOS/iPadOS vẫn có thể được bật tắt hoặc thiết lập chế độ cụ thể.

Trên phiên bản nâng cấp iOS/iPadOS 15.4 và macOS Montery 12.3, tính năng Universal Control đươợc nhiều người chờ đón sẽ xuất hiện. Với Universal Control, người dùng có thể dùng một bàn phím, con chuột, hay bàn di chuột cảm ứng để điều khiển nhiều thiết bị "Táo" đặt cạnh nhau. Vậy việc bật tắt tính năng này liệu có phức tạp?

Mặc định nếu máy Mac đã nâng cấp lên macOS 12.3, thiết bị có thể kết nối Universal Control với máy Mac khác tương tự, hoặc với iPad đã lên iPadOS 15.4. Một số điều kiện đi kèm bao gồm việc các máy phải đăng nhập cùng tài khoản iCloud, với cơ chế bảo mật 2 lớp; Bluetooth, WiFi, và Handoff cũng đều phải bật lên; đồng thời qua kết nối USB, máy Mac phải được iPad tin tưởng.

Khoảng cách tối đa giữa các máy để kết nối Universal Control là khoảng gần 1 mét (xem danh sách thiết bị tương thích ở đây). Mặc dù kết nối tự động thuận tiện, tính năng này vẫn có thể được bật tắt hoặc thiết lập chế độ cụ thể.

Cách bật tắt Universal Control

Trên máy Mac, khi vào mục System Preferences => Displays => Display Settings => Advanced, người dùng sẽ có một số lựa chọn sử dụng Universal Control.

"Allow your cursor and keyboard to move between any nearby Mac or iPad": Đây là lựa chọn để bật hoặc tắt Universal Control trên macOS Montery 12.3; mặc định được bật.

"Push through the edge of a display to connect to a nearby Mac or iPad": Lựa chọn này cũng mặc định được bật, hỗ trợ kết nối Universal Control khi người dùng đẩy con chuột vượt giới hạn màn hình về phía máy bên cạnh.

"Automatically reconnect to any nearby Mac or iPad": Lựa chọn này hỗ trợ tự động kết nối Universal Control với máy quen thuộc mà không phải đẩy chuột sang.

Trên máy Mac, khi vào mục System Preferences => Displays => Display Settings => Advanced, người dùng sẽ có một số lựa chọn sử dụng Universal Control.

Trên iPad, trong mục Settings => General => AirPlay & Handoff, lựa chọn "Cursor and Keyboard" là để bật hoặc tắt Universal Control.

Trên iPad, trong mục Settings => General => AirPlay & Handoff, lựa chọn "Cursor and Keyboard" là để bật hoặc tắt Universal Control.

Anh Hào (Theo MacRumors)