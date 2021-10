Cách dùng Spotlight tìm kiếm ảnh trên iPhone

Với iOS 15, người dùng iPhone có thể nhập từ khóa theo cú pháp để tìm kiếm ảnh trên công cụ tìm Spotlight. Nếu có dịp, hãy trải nghiệm xem tính năng này tiện ích đến đâu.

Từ các thế hệ iOS trước, ứng dụng Photos hỗ trợ tìm kiếm ảnh khá tốt. Người dùng có thể nhập từ khóa trong khung tìm kiếm, để lọc ra ảnh theo tên người, ngày tháng, hoặc địa điểm cụ thể.

Đến iOS 15, người dùng còn có thể nhập từ khóa để tìm kiếm ảnh trên công cụ tìm kiếm nhanh Spotlight. Nếu có dịp, hãy trải nghiệm xem tính năng này tiện ích đến đâu.

Cách tìm kiếm ảnh trên iPhone Spotlight

Khi vuốt xuống mở Spotlight, người dùng iPhone gõ tìm kiếm ảnh theo cú pháp “photos từ-khoá”. Spotlight có thể xác định người, cảnh vật, địa điểm trong hình ảnh, ngoài ra còn có thể nhận diện chữ trong ảnh nhờ vào tính năng Live Text.

Khi vuốt xuống mở Spotlight, người dùng iPhone gõ tìm kiếm ảnh theo cú pháp “photos từ-khoá”. Ví dụ như trong ảnh, người dùng tìm "photos san francisco".

Người dùng có thể xem chi tiết kết quả tìm kiếm.

Thường thì tính năng tìm kiếm ảnh bằng Spotlight sẽ được kích hoạt mặc định. Nếu không thấy, người dùng vào Settings => Siri & Search => Photos, gạt bật 4 dòng "Show App in Search", "Show Content in Search", "Show on Home Screen", và "Suggest App".

