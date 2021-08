Hướng dẫn xem dung lượng và phút gọi ưu đãi mùa dịch

Nhu cầu liên lạc cao trong thời gian giãn cách xã hội có thể không lường trước được. Người dùng điện thoại nên thường xuyên xem lại dung lượng data và số phút gọi ưu đãi để không vượt quá giới hạn.

Từ đầu tháng 8, các nhà mạng viễn thông bắt đầu có gói hỗ trợ mùa giãn cách phòng chống đại dịch Covid-19. Trong đó, các nhà mạng di động sẽ tặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng sử dụng hoặc đăng ký mới với mức giá không đổi.

Người dân tiếp tục được truy nhập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone; được miễn phí cước thoại đến các đường dây nóng phòng, chống Covid-19… Đối với người dùng ở các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, các nhà mạng tặng 50 phút gọi nội mạng.

Mặc dù vậy, nhu cầu liên lạc cao trong thời gian này có thể không lường trước được. Người dùng nên thường xuyên xem lại dung lượng data và số phút gọi ưu đãi để không vượt quá giới hạn.

Cách kiểm tra dung lượng 4G và số phút gọi ưu đãi

Người dùng điện thoại nên thường xuyên xem lại dung lượng data và số phút gọi để không vượt quá giới hạn.

Người dùng các nhà mạng đều có thể nhắn tin để kiểm tra số lượng data còn lại: người dùng Viettel soạn KTTK gửi 191, người dùng VinaPhone soạn DATA gửi 888, người dùng MobiFone soạn KT DATA gửi 999.

Để xem số phút gọi ưu đãi, người dùng có thể bấm gọi *102#.

Trong khi đó, cách kiểm tra đầy đủ nhất hiện nay vẫn là dùng các ứng dụng chăm sóc khách hàng, My Viettel, My VNPT, My MobiFone.

Anh Hào