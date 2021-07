Cách kiểm tra iPhone đã bị thay linh kiện 'đểu' hay chưa

Khi mua một thiết bị đã qua sử dụng hoặc mang máy ra sửa chữa tại các cửa hàng không chính hãng, bạn luôn phải đối mặt với rủi ro bị thay thế linh kiện 'lởm' vào iPhone của mình.

Những chiếc iPhone đã qua sử dụng hiển nhiên không thể hoàn hảo và có thể gặp một vài lỗi nhỏ, do đó nếu đã quyết định chọn mua những thiết bị cũ này, bạn cần chắc chắn chúng vẫn chưa bị thay thế linh kiện bên trong. Các linh kiện nguyên bản được thiết kế không chỉ để hoạt động hiệu quả mà còn đáp ứng tốt những yêu cầu an toàn cần thiết trong quá trình sử dụng thường ngày.

Khi sở hữu những chiếc iPhone nguyên bản, dù là đã qua sử dụng, bạn vẫn có thể được hưởng chế độ sửa chữa phần cứng hoặc các chương trình triệu hồi máy lỗi của Apple. Dưới đây là một số phương thức có thể tham khảo để phát hiện ra liệu chiếc iPhone đã qua sử dụng của bạn vẫn còn các linh kiện nguyên bản hay không.

Xem thông báo

Từ iOS 13.1 trở về sau, Apple bắt đầu gửi cảnh báo đến người dùng những chiếc iPhone có linh kiện không nguyên bản. Dù những cảnh báo này chủ yếu được thể hiện trên màn hình khoá, bạn vẫn có thể vào Settings > General > About để kiểm tra.

Nếu thiết bị của bạn đã bị thay thế linh kiện không chính hãng, nó sẽ hiện một cảnh báo với nội dung: "Unable to verify this iPhone has a genuine Apple [tên linh kiện]" (không thể xác thực iPhone này có [linh kiện] Apple chính hãng, ví dụ trong ảnh trên là: không thể xác thực iPhone này có màn hình Apple chính hãng).

Từ iOS 14.1 trở về sau, iPhone bị thay thế camera không chính hãng sẽ hiển thị thêm một cảnh báo khác: "Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera".

Hiện tại, cảnh báo này không cho biết mọi loại linh kiện bên trong iPhone là chính hãng hay không mà chủ yếu chỉ tập trung vào camera và màn hình. Tuy nhiên bạn không phải lo lắng, bởi camera và màn hình là hai linh kiện thường được sửa chữa và thay thế nhiều nhất.

Xem tình trạng pin

Kể cả với những chiếc iPhone có linh kiện chính hãng, thời lượng pin cũng sẽ giảm dần qua thời gian và tuỳ cách thức sử dụng. Tuy nhiên, thời lượng pin kém cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy thiết bị của bạn đã bị can thiệp phần cứng.

Thời lượng pin giảm với tốc độ bất thường đôi lúc là dấu hiệu cho biết thiết bị của bạn đang phải làm việc vất vả hơn để bù đắp cho các linh kiện không chính hãng, vốn có hiệu năng kém hơn thông thường. Các linh kiện như vậy thường hoạt động ở mức sử dụng được, nhưng không ổn định xét về lâu dài.

Trong năm nay, Apple đã tung ra một bản cập nhật cho phép mọi mẫu iPhone ra mắt từ năm 2018 trở về sau hiển thị một cảnh báo khi phát hiện ra pin không chính hãng. Nếu bạn mua một chiếc iPhone đã qua sử dụng thuộc các thế hệ XS, XS Max, XR trở về sau, bạn sẽ tự động nhận được cảnh báo như hình dưới đây.

Nội dung cảnh báo dịch ra tiếng Việt như sau: "Không thể xác thực iPhone này có pin Apple chính hãng. Thông tin về sức khoẻ không khả dụng với viên pin này"

Một khi Apple đã xác định được các linh kiện không chính hãng, họ sẽ liên tục hiện cảnh báo trên màn hình khoá trong 4 ngày và trong Settings trong 15 ngày. Bạn cũng có thể vào Settings > Battery > Battery Health để kiểm tra bất kỳ lúc nào mong muốn.

Kiểm tra bộ phận phát hiện chất lỏng

Mọi thế hệ iPhone đều có các cảm biến nước tích hợp đặt bên trong khay SIM. Với các mẫu iPhone cũ hơn, cảm biến chất lỏng còn hiện diện bên trong jack headphone hoặc đầu cắm dock sạc. Hầu hết các iPhone "đểu" sẽ không có tính năng này bởi ít ai kiểm tra cảm biến chất lỏng khi mua máy.

Cảm biến chất lỏng của Apple có màu trắng, và nó sẽ chuyển sang màu đỏ hoặc hồng khi tiếp xúc với nước. Cảm biến này giúp xác định liệu chiếc điện thoại đã qua sử dụng của bạn từng bị ngấm nước trước đó hay chưa và có nguy cơ bị gỉ sét hay không.

Nếu xác định được iPhone của bạn từng bị ngấm nước, nhiều khả năng nó cũng từng được sửa chữa bởi các cửa hàng chưa được uỷ quyền chính hãng. Các trung tâm sửa chữa được Apple chứng nhận chỉ được phép thay thế toàn bộ thiết bị nếu nó đã tiếp xúc với chất lỏng chứ không được thay từng linh kiện riêng rẽ.

Mang iPhone đến Apple

Khi các phương pháp trên không phát huy tác dụng, và bạn vẫn không chắc liệu thiết bị của mình có còn "rin" hay không, Apple là người duy nhất khẳng định được điều đó.

Để lên lịch hẹn với Apple, vào trang Apple Support và chọn "Start a repair request", sau đó chọn thiết bị muốn sửa chữa là iPhone.

Ở trang tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào vấn đề đang gặp phải với thiết bị. Vì không có tuỳ chọn nào liên quan đến linh kiện "lởm", hãy chọn "The topic is not listed" và gõ vào nội dung như hình dưới.

Sau đó, chọn chat với Apple Support hoặc chọn lên lịch sửa chữa. Bạn sẽ được yêu cầu nhập vào số IMEI của iPhone để xác nhận lịch hẹn.

Lợi ích của việc sửa chữa iPhone tại các nhà cung cấp dịch vụ Apple

Khi sử dụng iPhone chính hãng, điều quan trọng cần tránh là sửa chữa máy tại các cửa hàng bên thứ ba, bởi có khả năng họ không chỉ sử dụng linh kiện "lởm" mà còn có thể "luộc" linh kiện chính hãng còn tốt trong máy của bạn và thay thế chúng mà bạn không hề biết được.

Dù thay thế linh kiện bên thứ ba có thể rẻ hơn và iPhone của bạn vẫn có thể hoạt động được, các linh kiện không chính hãng có khả năng gây tác động tiêu cực đến toàn bộ thiết bị. Vì có quá nhiều mẫu iPhone đang lưu hành trên thị trường, một kỹ thuật viên chưa được Apple huấn luyện có thể lắp đặt các linh kiện đã qua sử dụng, bị hư hỏng, hoặc thậm chí là không phù hợp với mẫu iPhone của bạn.

Các linh kiện "lởm" có thể gây ra nhiều vấn đề cho màn hình và pin. Chúng thậm chí có thể khiến thiết bị...phát nổ nũa.

Khi sửa chữa tại các nhà cung cấp dịch vụ uỷ quyền của Apple, chiếc iPhone của bạn sẽ được bảo đảm chỉ sử dụng linh kiện nguyên bản. Nếu có vấn đề về chất lượng sau quá trình sửa chữa, hoặc lỗi sản xuất buộc phải triệu hồi thiết bị, Apple cũng sẽ hỗ trợ thanh toán cho bạn.

Giải pháp khác ngoài mua iPhone đã qua sử dụng

Apple luôn khiến các mẫu máy cũ trở nên lỗi thời bằng cách từ chối cập nhật phần mềm cho chúng, do đó một mẫu iPhone mới sẽ là khoản đầu tư hợp lý hơn nếu bạn đang dự định sắm iPhone dùng lâu dài.

Dù một mẫu iPhone cũ có thể rẻ hơn, thời gian bạn gắn bó với nó nhiều khả năng cũng ít hơn. Trên thực tế, Apple vẫn đang tìm cách mở rộng dòng sản phẩm của hãng với những mẫu iPhone sở hữu công nghệ mới nhất ở mức giá phải chăng hơn.

Tuy nhiên, việc nhiều người thích mua điện thoại đã qua sử dụng là điều có thể hiểu được. Rác thải điện tử là một nguyên nhân lớn gây ra các vấn đề khí hậu. Bên cạnh đó, một vài người đơn giản là thích những tính năng nhất định, như jack headphone, vốn không còn hiện diện trên các mẫu iPhone mới nữa.

Mua các thiết bị đã qua sử dụng hiển nhiên sẽ luôn đi kèm rủi ro, đặc biệt khi mua trực tuyến. Nếu bạn không thể cầm thiết bị trên tay và đánh giá nó một cách kỹ lưỡng, tốt nhất hãy khoan "xuống tiền". Có hàng tá vấn đề có thể xảy ra với những thiết bị đã qua sử dụng mà bạn chưa thể biết được cho đến khi thấy nó trực tiếp ngay trước mắt mình.

Cuối cùng, nếu vẫn kiên quyết mua iPhone đã qua sử dụng, bạn có thể tìm các mẫu máy đã được tân trang có chứng nhận từ Apple. Chúng không chỉ sở hữu linh kiện nguyên bản, mà còn được Apple bảo hành nếu có lỗi xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn.

(Theo VnReview, MakeUseOf)