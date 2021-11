Hướng dẫn sử dụng Android 12 với những tính năng mới

Tạo giao diện đồng nhất, hỗ trợ chữ in đậm, hay chế độ dùng một tay là một vài trong số những tính năng mới đáng chú ý của Android 12.

Phiên bản Android 12 mới ra có khá nhiều nâng cấp, trong đó nổi bật là những tính năng điều chỉnh giao diện và gia tăng sự tiện ích cho người dùng. Hãy cùng điểm lại.

Sử dụng giao diện đồng nhất

Một trong những điểm mới nổi bật nhất của Android 12 là giao diện Material You. Trong đó, màu chủ đạo của giao diện điện thoại có thể thay đổi một cách đồng nhất theo màu hình nền.

Để chỉnh sửa giao diện Android 12, người dùng bấm giữ vào khoảng trống trên màn hình chính rồi chọn "Wallpaper & style". Để bật chế độ màu chủ đạo của giao diện điện thoại thay đổi một cách thống nhất theo màu hình nền, người dùng chọn "Wallpaper colors".

Giảm độ sáng màn hình vượt ngưỡng

Android có chức năng đặt mức sáng xuống thấp hơn điều chỉnh thông thường. Chức năng này trên phiên bản Android 12 mang tên Extra Dim.

Để bật màn hình tối Extra Dim, người dùng cần vào Settings => Accessibility. Kéo xuống mục Extra Dim, người dùng có thể gạt ngay công tắc tương ứng để bật, hoặc vào mục Extra Dim này để tùy chỉnh chi tiết hơn.

Dùng màn hình đen trắng

Từ phiên bản Android 12, việc chuyển sang màn hình đen trắng trở nên đơn giản hơn nhiều. Người dùng cần vào mục "Settings" => "Accessibility" => "Text and display" => "Color correction", và gạt bật công tắc "Use color correction".

Dùng chữ đậm

Trên Android 12, người dùng có thể bật phông chữ in đậm nếu muốn. Để bật chữ in đậm, người dùng vào mục "Settings" => "Accessibility" => "Text and display", rồi gạt bật công tắc "Bold text".

Soi kính lúp

Phiên bản Android 12 mới ra có sẵn công cụ kính lúp (Area Magnification), người dùng không phải cài bên ngoài. Để sử dụng kính lúp, người dùng vào mục Settings => Accessibility => Magnification, sau đó gạt bật phần "Magnification shortcut".

Dùng một tay

Phiên bản Android 12 bắt đầu hỗ trợ tính năng sử dụng bằng một tay với chế độ One-handed Mode. Để sử dụng chế độ một tay, người dùng vào mục Settings => System => Gestures => One-Handed Mode, sau đó gạt bật "Use one-handed mode".

Chụp màn hình cuộn hết trang

Với hệ điều hành Android 12 mới phát hành, người dùng điện thoại đã có tính năng Scrolling Screenshot tích hợp sẵn, hỗ trợ chụp ảnh màn hình cuộn hết trang. Sau khi chụp ảnh màn hình (thường bằng cách bấm cùng lúc nút nguồn và nút giảm âm lượng), người dùng có thể bấm nút "Capture more".

Anh Hào