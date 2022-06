Có thể 'đòi' lại tiền từ Apple khi mua nhầm hoặc đăng ký nhầm dịch vụ trên App Store hay không?

Bước 3: Tiếp tục chuyển qua ô "Tell us more…" và nhấn vào nó. Danh sách các lí do yêu cầu hoàn tiền sẽ được Apple gợi ý xuất hiện. Nhìn chung bạn nên chọn "I didn't mean to buy this" (Tôi không có ý định mua mục này). Sau đó nhấn "Next" (Tiếp theo).